خسائر مادية بسبب سوء الأحوال الجوية في بريطانيا

قطعت سيول جارفة وانهيارات أرضية خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى جنوب غرب انجلترا لأكثر من 24 ساعة في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تعرضت فيه الحكومة لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع العواصف التي تجتاح البلاد.

وغمرت المياه بعض مناطق سومرست في جنوب غرب انجلترا لأكثر من شهر الشهر الماضي حيث سقطت أكبر كمية من الأمطار تسجل خلال يناير/ كانون الثاني منذ بدء التسجيل.

وينتقد السكان الغاضبون الحكومة لعدم توفيرها الموارد الكافية لمنع السيول أو التحرك بسرعة كافية لمساعدة المتضررين من الدمار.

واستدعي الجيش للمساعدة في إصلاح السدود الخاصة بمنع السيول وإخلاء عقارات وأعلن مكتب الأرصاد البريطاني استمرار التحذير من الطقس للأيام المقبلة مع توقع سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي زار المنطقة الجمعة تقديم تمويل إضافي لجهود الحماية من السيول ومن المقرر أن يرأس اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة في وقت لاحق السبت. كما أن هناك نداءات تطالب باستقالة كريس سميث رئيس وكالة البيئة الذي تلقى استقبالا فاترا عندما زار المناطق التي ضربتها الفيضانات.

وقدم وزير الأقاليم والحكم المحلي ايريك بيكلز الذي تولى مسؤولية التعامل مع مشكلة الفيضانات بعد إصابة وزيرالبيئة بوعكة صحية اعتذارا وقال "ارتكبنا خطأ ليس هناك أدنى شك في ذلك وربما اعتمدنا أكثر مما ينبغي على نصيحة وكالة البيئة"، وأضاف "سأعتذر دون تحفظ وأنا آسف حقا أننا أخذنا بالنصيحة، اعتقدنا أننا نتعامل مع خبراء".

وقبل أيام دمرت أمواج عالية جزءا كبيرا من حاجز للأمواج في منطقة دوليش بديفون ودفعت بجزء من السكك الحديدية إلى البحر وقطع المزيد من السيول والانهيارات الأرضية كل خطوط السكك الحديدية إلى ديفون وكورنوول السبت.

وقالت شركة نتوورك ريل التي تقوم بتشغيل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إنه أعيد فتح طريق واحد الآن لتقديم خدمات محدودة حيث ستسير القطارات بسرعة منخفضة، وقالت شركة فلايبي للطيران إنها ستضاعف عدد الرحلات الجوية التابعة لها من نيوكواي بكورنوول إلى لندن للمساعدة على تخفيف وطأة مشكلات النقل.