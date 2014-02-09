حماس وفتح تجتمعان في غزة لتنفيذ المصالحة

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد، خلال لقاء لهما في غزة، على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة بينهما، في حين ستستمر اللقاءات بينهما الليلة وغدا الاثنين.

وكان وصل إلى غزة السبت وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح لبحث المصالحة ووضع الحركة في غزة.

واجتمع ظهر الأحد وفد من اللجنة المركزية لفتح مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في منزل هنية بغزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مؤتمر صحفي مشترك "نحن لا نتحدث عن اتفاق مصالحة جديد، الاتفاق وقعناه. الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، الحكومة ومتطلباتها، كل ذلك وقعناه حتى تكون هناك بيننا خطة واضحة تمهد الطريق". وأوضح الحية "لا نريد أن نعود إلى الوراء سنتمترا واحدا، نحن ماضون نحو تحقيق المصالحة".

وذكر الحية أن "اللقاء كان وديا وإيجابي، وكلما مضينا إلى الأمام نحو المصالحة تبرز أمامنا قضايا تحتاج إلى تذليل، وتحتاج تمهيدا وحصانة وتحصين مصالحة".

وتابع "ومن هنا اقترحنا أن يستمر اللقاء بين وفدينا، حتى نضع الخطة الكاملة للذهاب نحو حكومة واحدة، وانتخابات فلسطينية، وتشكيل مجلس وطني بالانتخابات، حيثما أمكن، والتوافق حيث ما لم يمكن وشراكة ما بعد الانتخابات وكيف نتعامل تمهيد وتهدئة الإشكالات التي تنشئ مع الحكومة الوحدة والمجلس الواحد (اي) كل متطلبات أن نكون شركاء في هذا الوطن بعد الانتخابات".

وأضاف الحية "الانتخابات وحدها ليست المحدد لشراكة لشعب تحت الاحتلال وله قضية عادلة نحن نؤسس شراكة في كل قضايانا الوطنية حتى نحقق املنا وطموحنا".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث "ليس هناك ما نختلف عليه، وليس هناك ما يتطلب تفاوضا عليه، المفاوضات جرت، والاتفاقات حسمت بالعمق، هناك اتفاق كامل على الشراكة والعودة من خلال المصالحة إلى الوحدة الوطنية كاملة إلى حكومة فلسطينية، وإلى انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".

وأكد شعث أنه "لا يمكن أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة بدون غزة، ولا يمكن أن يكون هناك دولة مستقلة فقط في غزة. هذه الدولة الواحدة بالضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الحقوق التي تنبثق عنها هي مسألة تتحقق عندما نكون موحدين".

وأكد شعث "سنستمر في الاجتماع الليلة من أجل صيغ تؤكد أننا لسنا في مكان إعادة تكرار عناوين كبيرة بدون أن يعقبها تنفيذ على الارض". مضيفا "نحن قلقون جدا على غزة والأوضاع التي لا يقبلها إنسان في هذا العالم، في الماء والكهرباء وحرية الحركة والمرور، والبطالة والمشاكل الاقتصادية".