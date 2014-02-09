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المعارضة الأوكرانية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

9/2/2014

كرر زعماء المعارضة في أوكرانيا الأحد مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة، جاء ذلك خلال تجمع حاشد في ميدان الاستقلال بكييف منذ أربعة أسابيع. وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد تراجع عن التوقيع على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي من أجل توثيق الروابط الاقتصادية مع روسيا مما أدى إلى تفجر الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وترفض المعارضة الدستور الحالي للبلاد الذي تقول إنه يعطي صلاحيات أكثر مما يلزم ليانوكوفيتش، وتريد العودة إلى دستور عام 2004، الأمر الذي من شأنه أن يقلص سلطات الرئيس ويعطي البرلمان سيطرة أكبرعلى تشكيل الحكومات لكن زعماء المعارضة يقولون إنهم يريدون رحيل يانوكوفيتش.

وقال فيتالي كليتشكو -زعيم المعارضة الذي كان لاعب ملاكمة وتحول إلى السياسة- أمام آلاف المحتجين "إننا بحاجة إلى نصف عام لكي يكون لدينا دستور جديد، لكن شعبنا لن ينتظر نصف عام، نستطيع أن نغير الدستور الآن، عودوا إلى دستور عام 2004 أولا ثم خذوا وقتكم لصياغة دستور جديد، لكن هذا في حد ذاته ليس كافياً ..الناس يطلبون شيئا واحداً انتخابات رئاسية مبكرة" .

من جانبه قال ارسيني ياتسينيوك وهو زعيم آخر في المعارضة "دستور جديد رئيس جديد حكومة جديدة دولة جديدة هذا ما نريده وسوف ننتصر.. المجد لأوكرانيا". لكن إجراء انتخابات جديدة قد يؤتي ثماراً عكسية فقد أظهر استطلاع للرأي نشر في نهاية يناير/كانون الثاني أن يانوكوفيتش وحزبه يحتلون الصدارة ويحظون بنسبة تأييد تبلغ نحو 20 في المئة في ظل النظام السياسي الذي يعاني من التفتت في أوكرانيا.

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