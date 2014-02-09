الشرطة التركية تفرق محتجين على قيود الأنترنت في إسطنبول

استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة اسطنبول

احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الأنترنت.

وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الأنترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.

وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال بإسطنبول خلف عربات مدرعة وفتحت مدافع المياه على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلاما ولافتات ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية قبل إن يتفرقوا في شوارع جانبية.

وتقول الحكومة إن إجراءات إصلاح الأنترنت التي أرسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي ولكن اتسع نطاقها في الأسابيع القليلة الماضية تهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات المنتقدين.

وتفجرت فضيحة الفساد في السابع عشر من ديسمبر باعتقال رجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء، واتسع نطاقها لتصبح أحد أكبر التهديدات لحكم أردوغان المستمر منذ 11 عاما.

وقال أردوغان إن الفضيحة محاولة من جانب رجل دين مقيم في الولايات المتحدة وله نفوذ داخل أروقة الشرطة والقضاء للإطاحة به وينفي الشيخ فتح الله كولن تلك المزاعم.