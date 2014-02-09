ألمانيا تدعو كرزاي لتوقيع الاتفاق الأمني مع أمريكا

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمايرالأحد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووعد باستمرار دعم بلاده لحكومة كابول حتى بعد انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان المزمع في نهاية 2014.

وقال في مؤتمر صحفي في كابول عقب اجتماعه مع كرزاي "إن الاتفاق الثنائي ليس هاما فقط من أجل الالتزام الأمريكي إزاء أفغانستان، ولكن بالنسبة لنا نحن الألمان وبالنسبة لمعظم الأوروبيين لأنه يمكننا فقط تصور استمرار وجود أفراد الأمن الألمان هنا – الموجودون للتعليم والتدريب – في حالة توقيع الاتفاق بين أفغانستان والولايات المتحدة".

وأضاف شتاينماير أن ألمانيا ستظل تفتح الباب للتشاور وتدريب قوات الأمن الأفغانية بعد انسحاب القوات بنهاية عام 2014 كما ستقدم الدعم المالي أيضا. وقال "هذا ليس ناجما عن التزامنا على مدى السنوات الماضية فقط لكنه تعبير عن الصلة بين الشعبين الألماني والأفغاني". وقال " نرى أنفسنا ملتزمين أن نساعد بأحسن قدر ممكن في تأمين ما تحقق هنا"، وتابع حديثه قائلا "إن عام 2014 ليس عاما مهما بالنسبة لأفغانستان وحسب بل علامة تحول بالنسبة للدور الألماني".

وستبقي ألمانيا على نحو 3200 جندي لها في أفغانستان حتى نهاية العام الجاري وبعد الانسحاب أكدت الحكومة الألمانية إنها ستقدم ما يصل إلى 430 مليون يورو كمساعدات تنمية و150 مليون يورو إضافية لتمويل قوات الأمن سنويا بدءا من عام 2015. وتساهم القوات الألمانية في مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان منذ عام 2002.

ويعتزم المجتمع الدولي حاليا الاحتفاظ بنحو 12 ألف جندي أجنبي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة الدولية بينهم من 600 إلى 800 ألماني لأغراض التشاور والتدريب. ويبقى هذا الالتزام عرضة للخطر إلى أن يوقع الاتفاق الأمني الثنائي بين أفغانستان والولايات المتحدة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في أفغانستان يوم الخامس من ابريل/ نيسان ولن يكون كرزاي مرشحا بها لقضائه فترتين في المنصب ويرجى أن يوقع الرئيس المقبل لأفغانستان ذلك الاتفاق. وقال شتاينماير " نثق في أن الرئيس القادم سيكون قادرا على قيادة أفغانستان نحو المستقبل ونتطلع أن نسمع كلمة من الحكومة القادمة أيضا والرئيس القادم بشأن ما إذا كان المجتمع الدولي موضع ترحيب في أفغانستان، أظن أنه مازال هناك استعداد وافر للمساعدة لكن ذلك الاستعداد للمساعدة لا يمكن فرضه".

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر يوم الأربعاء الماضي تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان لمدة عشرة أشهر، وهذه هي المرة الأخيرة التي يقرر فيها المجلس تمديد المهمة والتي بدأت منذ 12 عاما. ومن المنتظر أن يصادق البرلمان الألماني (بوندستاج) على قرار مجلس الوزراء بأغلبية كبيرة في جلسته التي ستعقد في الحادي والعشرين من شباط / فبراير الجاري.