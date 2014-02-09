أبو الفتوح لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية

قال السياسي والمرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون أشهر.

وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا أن نشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري مضيفاً إنه لا يوجد للأسف أي مسار للديمقراطية في مصر الآن".

ويأتي هذا القرار وسط تكهنات بعزم وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية ويتوقع بشكل كبير فوز السيسي إذا ما قرر خوض السباق.

وحل أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوت يمثلون نحو 5،17 بالمائة من الأصوات الصحيحة.

وأعلن أمس السبت السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 إنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.