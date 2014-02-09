البث الحي
منوعات

أبو الفتوح لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية

9/2/2014

قال السياسي والمرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون أشهر.

وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا أن نشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري مضيفاً إنه  لا يوجد للأسف أي مسار للديمقراطية في مصر الآن".

ويأتي هذا القرار وسط تكهنات بعزم وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية ويتوقع بشكل كبير فوز السيسي إذا ما قرر خوض السباق.

وحل أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوت يمثلون نحو 5،17 بالمائة من الأصوات الصحيحة.

وأعلن أمس السبت السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 إنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

واشنطن بوست: لماذا لا يثق الروس في لقاح بلادهم ضد كورونا؟

الحكومة الروسية تسعى جاهدة لاقناع مواطنيها بفاعلية لقاح "سبوتنيك في" (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)