البث الحي
منوعات

مقتل 15 مصرياً في حريق بفندق في السعودية

8/2/2014

قالت وكالة الأنباء السعودية أن حريقا شب بعد ظهر السبت في فندق بالمدينة المنورة به نحو 700 شخص من المعتمرين من جنسيات مختلفة أودى بحياة  15 شخصاً على الأقل واصابة 130 معظمهم حالات اختناق.

وأكد التلفزيون المصري وفاة 15 معتمرا مصرياً واصابة 47 اخرين في الحريق.  وقال السفير المصري بالسعودية عفيفي عبد الوهاب لقناة تلفزيون خاصة في مصر إن القتلى مصريون وأضاف " المعلومات المتوفرة حاليا مقتل 15 حتى الأن و47 مصاباً نتيجة لحريق شب في فندق اشراق المدينة" .     

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لإمارة منطقة المدينة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وسيطرت على الحريق وتم اخلاء فندق مجاور احترازيا للحفاظ على سلامة النزلاء " .

وتجري السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، وقالت الوكالة ان الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة وجه بسرعة اسكان المعتمرين الذين تم اجلاؤهم في الفنادق القريبة من المسجد النبوي والاطمئنان عليهم.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)