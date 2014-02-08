مقتل 15 مصرياً في حريق بفندق في السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية أن حريقا شب بعد ظهر السبت في فندق بالمدينة المنورة به نحو 700 شخص من المعتمرين من جنسيات مختلفة أودى بحياة 15 شخصاً على الأقل واصابة 130 معظمهم حالات اختناق.

وأكد التلفزيون المصري وفاة 15 معتمرا مصرياً واصابة 47 اخرين في الحريق. وقال السفير المصري بالسعودية عفيفي عبد الوهاب لقناة تلفزيون خاصة في مصر إن القتلى مصريون وأضاف " المعلومات المتوفرة حاليا مقتل 15 حتى الأن و47 مصاباً نتيجة لحريق شب في فندق اشراق المدينة" .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لإمارة منطقة المدينة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وسيطرت على الحريق وتم اخلاء فندق مجاور احترازيا للحفاظ على سلامة النزلاء " .

وتجري السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، وقالت الوكالة ان الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة وجه بسرعة اسكان المعتمرين الذين تم اجلاؤهم في الفنادق القريبة من المسجد النبوي والاطمئنان عليهم.