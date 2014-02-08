محافظ حمص: المسلحون خرقوا الهدنة بالمدينة القديمة

قال محافظ حمص طلال البرازي إن " المسلحين " خرقوا الهدنة في مدينة حمص القديمة بإطلاق قذائف هاون على مبنى قيادة الشرطة، لافتاً إلى مواصلة عملية إخراج المدنيين المحتجزين من المدينة.

وقال البرازي لوكالة الأنباء السورية سانا إن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت صباح اليوم بخرق الهدنة في مدينة حمص القديمة عبر إطلاق قذائف هاون على مبنى قيادة الشرطة في منطقة الساعة القديمة.

وأضاف أنه تم توجيه القادة الميدانيين بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس لإنجاز عملية إخراج المدنيين المحتجزين من قبل المجموعات المسلحة في حمص القديمة.

وكان قد بدأت بعد ظهر أمس عملية إخراج عشرات المدنيين من مدينة حمص القديمة المحاصرة بوسط سوريا، فيما كان محافظ حمص توصل الخميس الفائت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين من المدينة القديمة وإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين الذين اختاروا البقاء داخلها .