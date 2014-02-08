مجلس النواب الأردني يطالب بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

أكد مجلس النواب الأردني مجددا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا إلى إقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني، وعودة وتعويض اللاجئين ، والسيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية .

كما أكد المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم، على ثوابت الأردن إزاء القضية الفلسطينية من رفض مبدأ "الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية" ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل .

وعبر المجلس عن رفضه لأي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافه، وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة ، خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وشدد مجلس النواب الأردني على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه، وعدم إجراء أية ترتيبات أو أطر "لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا ، وأية ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال".

وطالب البيان بضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ، وتعويضهم ، وتعويض الدول المستضيفة لهم ، معبرا عن رفض جميع القرارات و الإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس، واعتبار أي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاكاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان .