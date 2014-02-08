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خامنئي : أمريكا ستطيح بحكومة إيران إن استطاعت

8/2/2014

نقلت وسائل إعلام ايرانية عن الزعيم الايراني الأعلى أية الله علي خامنئي قوله السبت إن الولايات المتحدة ستطيح بالحكومة الايرانية إن استطاعت مضيفا أن واشنطن تتبنى نهجا يتسم بالهيمنة والتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وفي كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979 . و اضاف خامنئي أقوى شخصية في ايران أن المسؤولين

الذين يسعون لانعاش الاقتصاد يجب ألا يركنوا إلى رفع العقوبات في آخر الأمر وإنما عليهم الاعتماد على الابتكار المحلي.

ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية عنه قوله " المسؤولون الامريكيون يقولون علانية إنهم لا يسعون لتغيير النظام في إيران، هذه اكذوبة فهم لن يترددوا لحظة في أن يفعلوا ذلك إن استطاعوا " .

ولم يتطرق خامنئي إلى المحادثات بين إيران والقوى العالمية الهادفة إلى تسوية نزاع مستمر منذ عشر سنوات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.  لكنه أكد مجددا أنه يتعين على ايران عند التعامل مع " الاعداء " الاستعداد لتغيير الأساليب دون أن تتنازل عن مبادئها الأساسية،

وأضاف خامنئي " الحل لمشاكلنا الاقتصادية هو ليس رفع العقوبات، نصيحتي لمسؤولينا دائما هي أن نعتمد على إمكاناتنا الأصلية غير المحدودة " وتابع " موقفنا تجاه الولايات المتحدة يرجع إلى اتجاهها المهيمن والفضولي" .

وتعكس تصريحات خامنئي بشأن العداء خصومته القديمة للولايات المتحدة التي يعتبرها المسؤولون الايرانيون العدو اللدود لبلادهم. ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وايران منذ 1980 بعدما احتل طلاب إيرانيون مبنى السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 دبلوماسيا رهائن احتجاجا على استقبال واشنطن للشاه السابق بعدما اطاحت به الجمهورية الاسلامية.  لكن خامنئي يقدم دعماً حذرا للمفاوضات النووية التي تقودها الحكومة الاصلاحية الجديدة للرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإن الترسانة النووية المفترضة لإسرائيل هي التي تهدد السلام، وتشتبه قوى غربية في أن البرنامج ما هو إلا ستار للوصول إلى القدرة على انتاج أسلحة نووية.

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