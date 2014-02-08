حمدين صباحي يعلن ترشحه للرئاسة في مصر

أعلن مؤسس التيّار الشعبي في مصر حمدين صباحي السبت، ترشّحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مشيراً إلى أن له شركاء في القرار يجب العودة إليهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال صباحي خلال لقاء شعبي لإحياء ذكرى شهداء التيار الشعبي، إنه كمواطن مصري قرّر خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن من دون الإخلال بحق شركائه في التشاور معهم للتوافق على قرار نهائي من الترشّح.

وأضاف متوجّهاً إلى الحضور، إذا كان قراركم وأنتم جزء من الشعب، بترشحي للانتخابات الرئاسية، فواجب عليَّ خوض الانتخابات ببركة الله وبدعمك، واثقاً في الشعب المصري العظيم الذي لم أتعود أن أخذله.

من جهة ثانية، قال مصدر سياسي مصري للصحافة، إن التيّار الشعبي المصري سيعلن بشكل رسمي، يوم الأربعاء المقبل، دعمه لمؤسس التيّار حمدين صبّاحي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.