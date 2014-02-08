البث الحي
منوعات

استدعاء زوجين لقتلهما ابنتهما بجرعة من الصودا

8/2/2014
 

استدعي زوجان للمثول أمام محكمة في شرق تنيسي بتهمة قتل ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات بعقابها من خلال إجبارها على احتساء كمية قاتلة من مشروب صودا العنب والمياه.

واتهم والد الطفلة راندال فون وزوجة أبيها ماري بالقتل بعد أن أجبراها على احتساء كمية كبيرة من المشروب مما أدى إلى تضخم المخ وانفجاره.

وقال بيركلي بل ممثل الادعاء " أرغمت على احتساء كمية كبيرة جدا من السائل مما أدى إلى انخفاض مستوى الصوديوم في جسمها وتضخم المخ".

وأضاف أن الطفلة أليكسا لينبون عوقبت لتسللها خارج المنزل وهي تحمل علبا من صودا العنب وقالت السلطات إنها أجبرت على شرب أكثر

من لترين من صودا العنب والماء في أقل من ساعتين. ونقل خمسة أطفال آخرين في المنزل إلى دار لرعاية الأطفال.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)