استدعاء زوجين لقتلهما ابنتهما بجرعة من الصودا

استدعي زوجان للمثول أمام محكمة في شرق تنيسي بتهمة قتل ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات بعقابها من خلال إجبارها على احتساء كمية قاتلة من مشروب صودا العنب والمياه.

واتهم والد الطفلة راندال فون وزوجة أبيها ماري بالقتل بعد أن أجبراها على احتساء كمية كبيرة من المشروب مما أدى إلى تضخم المخ وانفجاره.

وقال بيركلي بل ممثل الادعاء " أرغمت على احتساء كمية كبيرة جدا من السائل مما أدى إلى انخفاض مستوى الصوديوم في جسمها وتضخم المخ".

وأضاف أن الطفلة أليكسا لينبون عوقبت لتسللها خارج المنزل وهي تحمل علبا من صودا العنب وقالت السلطات إنها أجبرت على شرب أكثر

من لترين من صودا العنب والماء في أقل من ساعتين. ونقل خمسة أطفال آخرين في المنزل إلى دار لرعاية الأطفال.