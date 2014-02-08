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ارتفاع عدد الخسائر البشرية في 2013 بأفغانستان

8/2/2014

أظهر تقرير للأمم المتحدة أن الخسائر البشرية في النزاع المسلح بأفغانستان زادت بنسبة 14% خلال العام 2013 الفائت حيث قتل 2959 مدنياً وجرح 5656.

ونقلت وكالة أنباء بجهوك الأفغانية عن تقرير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام 2013 زاد بنسبة 14%، حيث بلغ عدد القتلى 2959، والجرحى 5656، عازية السبب الأكبر إلى العبوات الناسفة بدائية الصنع.

ووفقاً للتقرير فقد شكلت زيادة القتال بين قوات الأمن والمعارضون المسلحون ثاني أكبر سبب للخسائر البشرية في العام 2013.

وذكر التقرير أن 74% من الخسائر البشرية جاء بسبب المسلحين، و11% بسبب القوات الحكومية، و10% بسبب الاشتباكات على الأرض.

وقال إن الخسائر بين النساء كان عددها 177 بسبب المسلحين، بزيادة نسبتها 12% عن العام 2012، وبين الأطفال كانت 1756، بزيادة 34% عن العام المذكور.

وقالت مديرة حقوق الإنسان في يوناما، جورجيت غانيون، إن الحقيقة البشعة هي أن أغلب النساء والأطفال قتلوا وجرحوا في حياتهم اليومية، بالمنزل أو أثناء الذهاب إلى المدرسة أو خلال العمل أو التوجه لحضور فعالية اجتماعية.

وذكر التقرير أن 561 طفلاً قتلوا وجرح 1195 في العام 2013، فيما قتلت 235 امرأة وجرحت 511.

وإن 54 ضربة جوية تسببت بخسائر مدنية، بتراجع نسبته 10% عن العام 2012، لكن النساء والأطفال شكلوا 50% من هذه الخسائر.

وزاد عدد الضحايا المدنيين جراء غارات الطائرات من دون طيار 3 مرات عن العام 2012.

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