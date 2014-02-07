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40 حزبا يتفق مع الحزب الحاكم بالسودان لتنفيذ مبادرة البشير

7/2/2014

اتفق نحو 40 حزبا سودانيا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشأن آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية.

وقدمت الأحزاب السودانية خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن  ومساعده إبراهيم غندور وفقا لصحيفة (الرأي العام) الصادرة بالخرطوم الجمعة جملة من مقترحات الآليات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب لقيادة الآلية، إلى جانب أن تكون إحدى الجامعات آلية لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى مقترح تكوين آلية قومية وطنية من شخصيات معروفة بحياديتها ووطنيتها.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن الاجتماع اتفق على ضرورة أن يكون هناك ترتيب زمني لتنفيذ مبادرة الرئيس البشير ينتهي بملتقى يجمع كل القوى السياسية دون استثناء.

وأكد إسماعيل أن حزبه سيواصل الحوار مع القوى التي لم تشارك للاتفاق حول جدول الزمني لوضع المقررات موضع التنفيذ والآلية الخاصة بالحوار.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس الأحزاب عبود جابر إن اللقاء هدف للخروج برؤية وتفاهمات تساعد على إنزال المرتكزات إلى أرض الواقع. وأشار إلى أن الأطروحات التي تقدمت بها الأحزاب سوف تجمع وتطرح في وثيقة واحدة لتقديمها للحوار، وكشف عبود عن بروز مقترح حول تسمية الآلية "بالمجلس القومي للسلام".

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