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إصابة 6 عناصر من الشرطة في انفجارين في الجيزة

7/2/2014

قالت وزارة الداخلية المصرية ومصادر أمنية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا الجمعة أمام مركز للشرطة في الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة  مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن في استمرار لمسلسل الهجمات ضد الشرطة الذي خلف 14 قتيلا في خلال أسبوعين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية لوكالة فرانس برس إن ستة من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم، إلا أنه لم يتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم. ولم يتبين على الفور ما إذا كانت القنبلتان ألقيتا من قبل مهاجمين أو جرى زرعهما أعلى الجسر.

وتوافدت سيارات شرطة وإسعاف إلى موقع الهجوم الذي لم يلحق به دمار كبير، وكان سكان في العاصمة المصرية ذكروا لفرانس برس إنهم سمعوا صباح الجمعة  دوي انفجارين بفارق دقيقتين في حي الجيزة  جنوب القاهرة هرعت بعدهما سيارات الإسعاف إلى المكان.

فيما يشهد ميدانا التحرير ورابعة العدوية تواجدا أمنيا مكثفا وذلك استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية أنصاره للتظاهر الجمعة تحت عنوان "الشعب يكمل ثورته".

وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس سلسلة الهجمات التي استهدفت الشرطة والجيش في مصر مؤخرا، ومن بينها تفجير بسيارة مفخخة استهدف مديرية أمن القاهرة أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة، وإسقاط طائرة مروحية عسكرية بصاروخ في سيناء أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة، واغتيال لواء كبير في الداخلية بالعاصمة.

وتشهد مصر موجة احتجاجات وأعمال عنف منذ عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي العام الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومن المتوقع أن يخوض القائد العام للجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة ويتوقع كثيرون أن يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات المقرر أن تجرى في غضون ستة أشهر.

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