إجلاء 83 شخصا من حمص القديمة في أول أيام الهدنة

أعلنت الأمم المتحدة عن إجلاء 83 مدنياً من مدينة حمص القديمة وفقاً للاتفاق الذي تم بين أطراف النزاع في سوريا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام للسماح بدخول مساعدات إنسانية لمن هم داخل المنطقة.

وقال فرحان حق، من مكتب المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحافي إن ثلاثة وثمانين مدنيا، من الأطفال والنساء والمسنيين، تم اجلاؤهم من مدينة حمص القديمة اليوم، خلال ثلاثة أيام من الوقف الإنساني للقتال الذي تم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع.

وذكر حق أنه جرى توصيل هؤلاء المواطنين، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى أماكن وفقا لاختيارهم، وذلك برفقة موظفي الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري.

وتم إنشاء مراكز لاستقبال وعلاج لمن سيغادر المدينة القديمة، وسيكون لهم حرية التوجه حيثما شاؤوا.

وكان محافظ حمص توصل أمس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين من المدينة القديمة وإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين الذين اختاروا البقاء داخلها.