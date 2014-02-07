البث الحي
منوعات

إجلاء 83 شخصا من حمص القديمة في أول أيام الهدنة

7/2/2014

أعلنت الأمم المتحدة عن إجلاء 83 مدنياً من مدينة حمص القديمة وفقاً للاتفاق الذي تم بين أطراف النزاع في سوريا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام للسماح بدخول مساعدات إنسانية لمن هم داخل المنطقة.

وقال فرحان حق، من مكتب المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحافي إن ثلاثة وثمانين مدنيا، من الأطفال والنساء والمسنيين، تم اجلاؤهم من مدينة حمص القديمة اليوم، خلال ثلاثة أيام من الوقف الإنساني للقتال الذي تم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع.

وذكر حق أنه جرى توصيل هؤلاء المواطنين، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى أماكن وفقا لاختيارهم، وذلك برفقة موظفي الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري.

وتم إنشاء مراكز لاستقبال وعلاج لمن سيغادر المدينة القديمة، وسيكون لهم حرية التوجه حيثما شاؤوا.

وكان محافظ حمص توصل أمس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين من المدينة القديمة وإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين الذين اختاروا البقاء داخلها.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)