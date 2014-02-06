مجلس الأمن: الوقت غير مناسب لنقاش الوضع الإنساني بسوريا

نفت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة ريموندة موميكيت وجود مشروع قرار على طاولة مجلس الأمن خلال شهر فبراير/شباط الجاري، بشأن الأوضاع الإنسانية وإيصال مواد الإغاثة إلى المدنيين في سوريا.

وقالت رئيسة مجلس الأمن الدولي في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الأربعاء "لقد أجرى أعضاء المجلس مشاورات اليوم حول برنامج عمل المجلس خلال شهر فبراير الجاري، ولم يكن مطروحا على طاولة المناقشات مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا".

ونوهت رئيسة مجلس الأمن إلى أن سيغريد كاغ، المنسقة العامة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا، ستقدم الخميس إلى أعضاء مجلس الأمن إحاطة بشأن مدى التقدم الذي تم إحرازه في ملف القضاء على مخزون سوريا الكيماوي.

ورفضت رئيسة مجلس الأمن الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت ترى أن سوريا تأخرت في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالقضاء على مخزونها الكيماوي، واكتفت بالقول إنها ليس بإمكانها الحديث باسم المجلس في هذا الموضوع.

وأعلنت رئيسة مجلس الأمن في تصريحاتها، أنه سيتم عقد الجلسة الدورية الخاصة بالشرق الأوسط يوم 25 فبراير/شباط الجاري، مشيرة إلى أن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان سيقدم إحاطة إلى أعضاء المجلس، وستكون الأزمة السورية محورا أساسيا في تلك الجلسة.

وأعلنت رئيسة المجلس كذلك عن عقد جلسة خاصة يوم 11 فبراير/شباط حول الوضع الحالي في جنوب السودان، والعلاقات بين السودان وجنوب السودان.

وقالت إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون ستقدم إحاطة إلى أعضاء المجلس حول التطورات الجارية حاليا في جنوب السودان.

من جهته، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا تعتبر أنه "ليس الوقت المناسب" كي يبحث مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بفتح ممرات إنسانية في سوريا.

وقال دبلوماسيون إنه بعد توقف المفاوضات في جنيف بدون نتائج ملموسة، خصوصا حول تقديم مساعدة إنسانية لمدينة حمص المحاصرة، يعمل الغربيون وبعض الدول العربية التي تدعم المعارضة السورية على إعداد نص يأملون أن يوضع على طاولة مجلس الأمن هذا الأسبوع.