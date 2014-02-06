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غرق سبعة مهاجرين أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

6/2/2014

قالت وزارة الداخلية المغربية إن سبعة أشخاص غرقوا الخميس عندما حاولت مجموعة من 200 مهاجر السباحة إلى جيب سبتة انطلاقا من الأراضي المغربية المحيطة به . وتسيطر إسبانيا على جيبين في المغرب هما سبتة ومليلية، ويحاول مئات المهاجرين الأفارقة دخولهما إما سباحة على طول الساحل أو بتسلق الجدران التي تفصلهما عن المغرب.  

وجاء في بيان للوزارة أن السلطات المحلية في بلدتي المضيق والفنيدق قالت إن نحو 200 مهاجر غير شرعي حاولوا العبور سباحة إلى جيب سبتة "المحتل"  واضاف البيان أنه تم انتشال سبع جثث احداها لامرأة.

وقالت الوزارة إن 150 مهاجراً من بين المئتين تم ايقافهم في المياه وأن 13 اصيبوا بجروح وتلقوا علاجا بالمستشفى في بلدة الفنيدق. ويحاول الالاف المهاجرين الافارقة كل عام الوصول إلى الساحل الاوروبي وتحدث عمليات انقاذ وحالات غرق كل اسبوع تقريبا قبالة المغرب

كما أنقذت البحرية الايطالية يومه الاربعاء أكثر من 1100 مهاجر من تسعة قوارب كبيرة جنوبي صقلية.كما قالت السلطات المغربية يوم الاحد الماضي إنها انتشلت خمس جثث لمهاجرين أفارقة قبالة ساحل بلدة الناظور أربعة منهم من دولة  السنغال.  

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