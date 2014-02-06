بان: سوريا تستطيع الوفاء بمهلة التخلص من السلاح الكيميائي

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الخميس إنه واثق من أن سوريا ستلتزم بمهلة تنقضي في 30 يونيو/ حزيران للتخلص من برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل بموجب خطة روسية أمريكية.

وكانت سوريا قد فوتت المهلة المحددة لتسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخامس من فبراير/ شباط مما أثار مخاوف من ألا تتمكن من تنفيذ الخطة التي جنبتها هجوما محتملا تقوده الولايات المتحدة.

وقال بان للصحفيين بعد أن حضر اجتماعا للجنة الأولمبية الدولية في مدينة سوتشي الروسية " بالنسبة لهذه الأسلحة الكيميائية أعتقد أن العملية تتحرك بسلاسة رغم أن هناك قدرا من التأخير". وأضاف بان الذي سيحضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي الجمعة "هدفنا هو 30 يونيو هذا العام قد يكون هذا هدفا صعبا لكنني أعتقد أنه قابل للتنفيذ لدى توافر دعم كامل من الحكومة السورية".

وتقول دمشق إن التأخير في تنفيذ الخطة سببه المشاكل الأمنية والتهديد المحتمل بأن يشن مقاتلو المعارضة هجمات أثناء نقل الأسلحة إلى خارج سوريا.

وكانت الحكومة السورية قد طلبت مدرعات إضافية ومعدات اتصال، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اللتين تشرفان على برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية بالاشتراك مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالتا إن سوريا لديها ما يكفي من المعدات لتنفيذ الخطة.

وقال بان الذي دعا إلى هدنة في سوريا خلال الأولمبياد إنه تلقى وعودا بشأن تنفيذ الخطة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي خلال محادثات في جنيف وأضاف "أكد لي أن عملية تدمير الأسلحة الكيماوية ستستمر وفقا للجدول الموضوع".

وتم التوصل إلى الاتفاق على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد هجوم بغاز السارين قرب دمشق العام الماضي قتل خلاله مئات المدنيين.