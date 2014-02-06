ايطاليا تنقذ أكثر من 1100 مهاجر من قوارب جنوبي صقلية

أنقذت البحرية الإيطالية أكثر من 1100 مهاجر من تسعة قوارب ضخمة في المياه جنوبي صقلية، وجاء في بيان إن طائرات هليكوبتر تقوم بدوريات رصدت القوارب التي كانت محملة بحمولة زائدة الأربعاء وأن أربع سفن تابعة للبحرية شاركت في عملية الإنقاذ التي انتهت في وقت مبكر من صباح الخميس ولم تذكر البحرية تفاصيل عن جنسيات المهاجرين.

وتعد ايطاليا بوابة رئيسية إلى أوروبا للمهاجرين، حيث زادت أعداد المهاجرين الذين يصلون بالبحر في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في العام السابق نتيجة للصراع في سوريا والقرن الإفريقي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول غرق 366 شخصا من أريتريا عندما تحطم قارب بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين صقلية وتونس وقتل أكثر من 200 شخص معظمهم سوريون في تحطم قارب آخر بعد ذلك بأسبوع.

وخلال السنوات العشرين الماضية تحملت ايطاليا واليونان وجزيرة مالطا في البحر المتوسط الجانب الأكبر من عبء تدفق المهاجرين وحثت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أقوى والتنسيق بصورة أفضل لمواجهة هذه المشكلة.