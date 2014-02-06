البث الحي
منوعات

ايطاليا تنقذ أكثر من 1100 مهاجر من قوارب جنوبي صقلية

6/2/2014

أنقذت البحرية الإيطالية أكثر من 1100 مهاجر من تسعة  قوارب ضخمة في المياه جنوبي صقلية، وجاء في بيان إن طائرات هليكوبتر تقوم بدوريات رصدت القوارب التي كانت محملة بحمولة زائدة الأربعاء وأن أربع سفن تابعة للبحرية شاركت في عملية الإنقاذ التي انتهت في وقت مبكر من صباح الخميس ولم تذكر البحرية تفاصيل عن جنسيات المهاجرين.

وتعد ايطاليا بوابة رئيسية إلى أوروبا للمهاجرين، حيث زادت أعداد المهاجرين الذين يصلون بالبحر في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في العام السابق نتيجة للصراع  في سوريا والقرن الإفريقي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول غرق 366 شخصا من أريتريا عندما تحطم قارب بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين صقلية وتونس وقتل أكثر من 200 شخص معظمهم سوريون في تحطم قارب آخر بعد ذلك بأسبوع.

وخلال السنوات العشرين الماضية تحملت ايطاليا واليونان وجزيرة مالطا في البحر المتوسط الجانب الأكبر من عبء تدفق المهاجرين وحثت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أقوى والتنسيق بصورة أفضل لمواجهة هذه المشكلة.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

قتلى وجرحى جراء هجوم على موقع عسكري في ناغورني كاراباخ

أرمينيا خسرت الحرب وقبلت باتفاق سلام مع أذربيجان (رويترز)