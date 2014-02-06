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السيسي لم يحسم قراره الترشح للرئاسة

6/2/2014

أكدت القوات المسلحة المصرية  الخميس، مجدَّداً أن قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو قرار شخصي للمشير عبد الفتاح السيسي، نافية صحة ما نشرته صحيفة " السياسة الكويتية " حول أن المشير حسم قراره من الترشّح.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن ما نشرته جريدة السياسية الكويتية مجرد اجتهادات صحافية، وليست تصريحات مباشرة من المشير السيسي، وتم تحميلها بعبارات والفاظ غير دقيقة، خاصة بعد نقلها في مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف علي أن قرار ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية من عدمه هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيرهم، من خلال عبارات واضحة ومباشرة ولا تحتمل الشك أو التأويل"، مناشداً وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة مراعاة ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها دون البحث عن اجتهادات أو انفرادات صحفية غير دقيقة خاصة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد.

وكانت صحيفة السياسة الكويتية نسبت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للمشير السيسي خلال مقابلة أجرتها الصحيفة، قوله إنه حسم الأمر وسوف يلبي طلب الشعب بالترشح لرئاسة مصر.

ووفقاً لـالسياسة فإن السيسي قال إن أحلام المصريين كبيرة والأمانة أكبر وحملها يحتاج إلى مشاركة الجميع وتعاونهم، وأردف لا نحمل عصا سحرية لكننا لا نتلاعب بآمال الشعب وأحلاهم.. ولهم أقول نشبك اليدي ونتقدم للعمل.

وطبقاً لـ السياسة فقد حض السيسي، العرب على مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الشعب المصري سيتذكر موقف الأشقاء في دول (مجلس التعاون)، وسيتذكر أيضاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ودعمه لبلدنا، وسيتذكر أكثر برقيته لنا ولجيش مصر ولرئاسة الجمهورية، وكذلك دعم المملكة المالي، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ورجالها الذين زاروا مصر ليقدموا دعمهم السخي، وبكل اعتزاز دعم دولة الكويت وعواطف أهلها، وكذلك البحرين وسلطنة عمان.

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