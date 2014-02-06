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الأمم المتحدة ترحب باتفاق توصيل المعونات إلى حمص

6/2/2014

رحّبت الأمم المتحدة الخميس بالتقارير المتعلقة باتفاق طرفي النزاع في سوريا على هدنة انسانية لمدينة حمص المحاصرة، ما يتيح إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في بيان نرحب بالتقارير بشأن موافقة الفرقاء على هدنة انسانية تتيح إخراج المدنيين من حمص وإدخال المساعدات إليها.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها الانسانيين نقلوا أغذية ومواد أساسية طبية وغيرها على مشارف حمص، استعداداً لتسلميها الفوري بمجرد إعطاء طرفي النزاع الضوء الأخضر لتوفير ممر آمن لها، مؤكداً أن طاقم الإغاثة متأهب أيضاً.

ونقل المتحدث عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليرى أموس، ترحيبها بالهدنة الانسانية في حمص، التي ستتيح للمدنيين المغادرة وتسليم الإمدادات الأساسية الحيوية لنحو 2500 شخص.

وأضافت آموس أنها ستواصل متابعة التطورات في حمص عن كثب، مشددة على أهمية أن يتمكن عمال الإغاثة من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر ومن دون عوائق لملايين الأشخاص العالقين في كافة الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة في أنحاء سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق، أن السلطة والمعارضة السورية اتفقتا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى حمص.

         

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