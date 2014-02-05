مقتل 13 شخصا في تفجيرات في بغداد

قالت مصادر أمنية إن 13 شخصا قتلوا في انفجار لثلاث سيارات ملغومة قرب المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر الأربعاء والتي يوجد بها مكتب رئيس الوزراء وعدة سفارات غربية وتخضع لحراسة مشددة.

وقالت المصادر إن سيارتين من الثلاث التي انفجرت الأربعاء كانتا متوقفتين في الجهة المقابلة لوزارة الخارجية وأسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص.

وأضافت أن السيارة الثالثة قادها انتحاري فجرها أمام مطعم قريب من نقطة تفتيش يفصلها شارع واحد عن المنطقة الخضراء مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. ووقع انفجار آخر قرب ساحة الخلاني في وسط بغداد مما أدى إلى مقتل أربعة آخرين.

في غضون ذلك استطاعت قوات الأمن تفكيك عبوة ناسفة مزروعة على مقربة من مقر وزارة النفط في وسط بغداد وفقا لمصادر أمنية.

وتأتي التفجيرات بعد إطلاق صاروخين الثلاثاء على المنطقة الخضراء ويرجح أن تزيد المخاوف بشأن قدرة العراق على حماية المواقع الاستراتيجية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية على مستوى البلاد.