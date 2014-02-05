انتهاء مهلة تسليم الأسلحة الكيميائية السورية

انتهت الأربعاء المهلة الممنوحة لسوريا لتسليم كل المواد الكيميائية التي أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها بحوزتها مما يؤخر برنامج التخلص منها عدة أسابيع.

وقال المتحدث باسم المنظمة "مايكل لوهان"، إن سوريا لم تشحن أي كميات من المواد الكيميائية منذ 27 يناير كانون الثاني الماضي. وأضاف، "الوضع قائم كما هو حتى نحصل على هذه الخطة".

وعزت دمشق التأخر في تسليم المواد الكيميائية لمشاكل أمنية وخطر الهجمات التي يشنها مقاتلو المعارضة على طرق نقلها إلى ميناء اللاذقية. وطلبت سوريا مدرعات إضافية ومعدات اتصال، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اللتين تشتركان في

الإشراف على برنامج تدمير الأسلحة مع المنظمة قالتا الأسبوع الماضي، إن سوريا لديها كل المعدات التي تحتاج إليها لتنفيذ الاتفاق، وعليها أن تمضي في هذا السبيل بأسرع ما يمكن. وقالت روسيا الثلاثاء، إن دمشق ستشحن المزيد من المواد الكيميائية قريبا.

ويمنح الاتفاق الأميركي الروسي مهلة حتى 30 يونيو حزيران لسوريا لاستكمال التخلص من برنامج أسلحتها الكيميائية بشكل كامل.