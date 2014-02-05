البث الحي
منوعات

انتهاء مهلة تسليم الأسلحة الكيميائية السورية

5/2/2014

انتهت الأربعاء المهلة الممنوحة لسوريا لتسليم كل المواد الكيميائية التي أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها بحوزتها مما يؤخر برنامج التخلص منها عدة أسابيع.

وقال المتحدث باسم المنظمة "مايكل لوهان"، إن سوريا لم تشحن أي كميات من المواد الكيميائية منذ 27 يناير كانون الثاني الماضي. وأضاف، "الوضع قائم كما هو حتى نحصل على هذه الخطة".

وعزت دمشق التأخر في تسليم المواد الكيميائية لمشاكل أمنية وخطر الهجمات التي يشنها مقاتلو المعارضة على طرق نقلها إلى ميناء اللاذقية. وطلبت سوريا مدرعات إضافية ومعدات اتصال، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اللتين تشتركان في

الإشراف على برنامج تدمير الأسلحة مع المنظمة قالتا الأسبوع الماضي، إن سوريا لديها كل المعدات التي تحتاج إليها لتنفيذ الاتفاق، وعليها أن تمضي في هذا السبيل بأسرع ما يمكن. وقالت روسيا الثلاثاء، إن دمشق ستشحن المزيد من المواد الكيميائية قريبا.

ويمنح الاتفاق الأميركي الروسي مهلة حتى 30 يونيو حزيران لسوريا لاستكمال التخلص من برنامج أسلحتها الكيميائية بشكل كامل.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)