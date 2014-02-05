البث الحي
منوعات

التيار السلفي الجهادي بغزة ينعى أحد عناصره بسوريا

5/2/2014

أعلن التيار السلفي الجهادي بقطاع غزة مقتل أحد عناصره المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) خلال القتال الدائر في سوريا.

وقالت مواقع إلكترونية تابعة للتيار السلفي الجهادي " إن الشهيد بإذن الله تعالى سائد السندي (الملقّب) أبا مصعب الغزي، ابن مدينة رفح، ارتقى اليوم على ثرى أرض سوريا.

وذكر أن السندي كان أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، من دون تقديم تفصيل عن ملابسات مقتله.

يشار إلى أن عدداً من عناصر التيار السلفي الجهادي بغزة، توجهوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وسبق أن أعلن عن مقتل عدد منهم في المواجهات الدائرة هناك.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)