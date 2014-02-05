التيار السلفي الجهادي بغزة ينعى أحد عناصره بسوريا

أعلن التيار السلفي الجهادي بقطاع غزة مقتل أحد عناصره المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) خلال القتال الدائر في سوريا.

وقالت مواقع إلكترونية تابعة للتيار السلفي الجهادي " إن الشهيد بإذن الله تعالى سائد السندي (الملقّب) أبا مصعب الغزي، ابن مدينة رفح، ارتقى اليوم على ثرى أرض سوريا.

وذكر أن السندي كان أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، من دون تقديم تفصيل عن ملابسات مقتله.

يشار إلى أن عدداً من عناصر التيار السلفي الجهادي بغزة، توجهوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وسبق أن أعلن عن مقتل عدد منهم في المواجهات الدائرة هناك.