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إسرائيل تقرر بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية

5/2/2014

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس على بناء 349 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية.

وقالت متحدثة باسم البلدية إن لجنة التخطيط والبناء صادقت على بناء 223 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوماه في جبل أبو غنيم بجنوب القدس الشرقية، وعلى بناء 102 وحدة سكنية في مستوطنة نافيه يعقوب، و24 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف، وتقع كلتاهما في شمال القدس الشرقية.

وتشكل مصادقة اللجنة على أعمال البناء هذه، مرحلة جديدة في توسيع المستوطنات، في الوقت الذي تجري فيه إسرائيل مفاوضات مع الفلسطينيين، وفي ظل تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.

 

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