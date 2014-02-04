هوس الترشح للرئاسة يجتاح الجزائريين

وصل عدد الشخصيات التي سحبت استمارات الترشح لرئاسة الجمهورية في الجزائر فيغضون أسبوع واحد منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى 85 شخصية تمثل مختلف شرائح المجتمع الجزائري سواء كانوا رؤساء أحزاب أو مسئولين كبار أو عسكريين متقاعدين أو مهاجرين أو محامين بالإضافة إلى وجود أسماء مجهولة في الساحة السياسية الجزائرية.. وهذا العدد مرشح للارتفاع في غضون الأيام القادمة.. فيما يمكن أن نطلق عليه "هوس الكرسي" الذى يجذب إليه كل فئات المجتمع.

ويعد هذا العدد سابقة في تاريخ الجزائر، كما أن الغموض الذى يكتنف الساحة السياسية الجزائرية جعل شخصيات سياسية معروفة تحجم عن الترشح، وفى المقابل نجد شخصيات مجهولة للشعب الجزائري تترشح في هذه الرئاسيات، فهل هذه الشخصيات وصلت لمرحلة النضج السياسي الذى يؤهلها للوصول إلى كرسي الرئاسة وما هي خططها لاستقطاب الجزائريين.

وفى هذا الصدد يرى الدكتور إسماعيل دباش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 أن غالبية هؤلاء المرشحين ليس لهم حضور وتقدموا لذلك من قبيل الدعاية الشخصية أكثر من كونهم يمتلكون مشاريع لحل الأزمة.

وأكد في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر أن هؤلاء المرشحين لا يمتلكون برامج ولا علاقة لهم بالشعب، متوقعا أن يقل هذا العدد بصورة كبيرة في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأشار إلى أن الشعب الجزائري يمتلك خبرة انتخابية وهو لن يصوت لشخص غير مضمون، ولن يصدق برامج هذه الشخصيات المجهولة لأن تواجدهم السياسي في المجتمع يكاد يكون منعدم.

وشدد على أن من يعتلى كرسي الرئاسة لابد أن يمتلك مواصفات خاصة، معربا عن يقينه التام بأن السابع عشر من إبريل القادم سيشهد اختيار رجل قوى بحجم الرئيس بوتفيلقة أو من هو على غراره.