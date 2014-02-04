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مقتل شرطي وسبعة مسلحين إسلاميين في اشتباكات بتونس

4/2/2014

 قال مصدر أمني لرويترز الثلاثاء أن سبعة مسلحين إسلاميين ورجل شرطة قتلوا في اشتباك عنيف في منزل بضاحية "رواد" قرب العاصمة تونس حيث عثر على أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.

واندلعت معركة بالأسلحة النارية في وقت متأخر يوم الاثنين عندما حاصرت الشرطة منزلاً في ضاحية "رواد" بشمال العاصمة في محاولة لإلقاء القبض على مجموعة من المتشددين المشتبه بهم يختبئون هناك.

وقال المصدر "ثم القضاء على سبعة مسلحين إسلاميين وقتل أيضا عون حرس وأصيب آخر في الاشتباك"

وأضاف أن العملية التي انطلقت أمس انتهت ويجري تمشيط المنطقة الآن ومنطقة "رواد" منطقة سكنية شعبية تعج بالسكان في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وهي أيضا محاذية لمنطقة يوجد بها عدة فنادق فخمة.

وفي وقت سابق أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن من بين القتلى "كمال القضقاضي" القيادي بجماعة انصار الشريعة والمتهم باغتيال المعارض "شكري بلعيد" قبل عام إضافة إلى قتل جنود تونسيين في كمين قرب الحدود الجزائرية العام الماضي.

ولكن مصدر أمني قال لرويترز أنه سيجري اختبارات لتحديد إن كان "القضقاضي" من بين القتلى ومن المقرر أن تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً لإعطاء مزيد من التفاصيل عن العملية.

وتشن قوات الأمن التونسية حملة على أعضاء جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة منذ العام الماضي وأدرجت واشنطن الجماعة على قائمة للمنظمات الإرهابية وأعلن زعيمها ولاءه لتنظيم القاعدة.

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