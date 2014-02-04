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مقتل جنديان في انفجار حافلة جنود بصنعاء

4/2/2014

قتل جنديان على الأقل في انفجار قنبلة بحافلة  جنود في العاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء، وفق مصادر أمنية. ويعد هذا الانفجار الأحدث في سلسلة حوادث أمنية شهدها اليمن في أقل من أسبوع.

من جهة أخرى، خطف مواطنان غربيان منذ يوم الجمعة. كما هزت ثلاثة انفجارات العاصمة اليمنية مساء الأحد وقع أحدها قرب السفارة الفرنسية، والثاني قرب وزارة الدفاع، والثالث قرب البنك المركزي.

وقال المصدر الأمني إن شخصين نقلا إلى المستشفى العسكري القريب من موقع الانفجار، لفظا انفاسهما الأخيرة. وقال مصدر من الشرطة لرويترز في وقت سابق أن ثمانية أشخاص أصيبوا. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

من جهة أخرى أكد مصدر قبلي أن الاشتباكات بين الحوثيين ومسلحي القبائل توقفت في محافظة عمران شمالي البلاد. وأضاف المصدر أن الحوثيين بدؤوا مفاوضات مع شيوخ من قبائل حاشد للسماح لهم بالمرور من مناطقهم دون قتال.

 

وذكرت مصادر للجزيرة أن المعارك توقفت في جميع الجبهات مع حالة من الاستعدادات في منطقة خمر القريبة من صنعاء تحسبا لتجدد القتال.

 

وفي  ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أدى تفجير انتحاري قرب وزارة الدفاع إلى مقتل 52 شخصا.

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