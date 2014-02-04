فتح: لا حل بدون القدس عاصمة لفلسطين

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلال اجتماع عقد مساءأمس الاثنين في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا حل بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة والمشروعة، وفى مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفضها لأى خطة أو اتفاق ينتقص من هذه الحقوق.

وأوضح أبو ردينة أن اللجنة المركزية جددت تأكيدها أن الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة وإنهاء الانقسام هي غاية كل الوطنيين الفلسطينيين، وان "فتح" جاهزة لتنفيذ كل الاتفاقات التي وقعتها والتزمت بها، وتعتبر أن حركة حماس مازالت تناور في الهوامش وتتعنت في الجوهر في كل ما يخص الاتفاقيات المتتالية.