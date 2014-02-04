عشراوي ترحب بنشر قوات للناتو في الدولة الفلسطينية المستقبلية

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي باقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وزير الخارجية الامريكي جون كيري نشر قوات دولية من حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأوضحت عشراوي -في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن الفكرة ليست بالجديدة، فقد كان الاتفاق مع الجانب الأمريكي أثناء عقد مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الشرق الأوسط عام 2007 بتواجد قوات دولية لحفظ الأمن باعتبار أنها كفيلة بالمحافظة على الحدود وأمن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يخدم مصلحة الجانبين.

وقالت إن هذه الفكرة تصب في صالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص حيث أنه لا يريد أي جندي إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عند إقامة الدولة المستقبلية التي يجب أن تتمتع بالسيادة الكاملة، مشيرة إلى وجود اتفاق أمريكي آنذاك حتى فيما يتعلق بالحدود, لكن إسرائيل تحاول الآن أن ترفض كل هذه الأفكار وتفرض ما تراه مناسبا لأمنها ولو على حساب الحق والسيادة الفلسطينية، حتى أنها تسعى لتعديل الحدود لاستمرار سيطرتها على المعابر.

وحول الموقف الامريكي من هذا الاقتراح، أوضحت عشراوي أن الموقف كان في البداية إيجابيا فيما يتعلق بمسألة نشر قوات دولية، لكن إسرئيل باستمرار ترفض التعامل مع هذه الفكرة مما أحدث حالة وصفتها ب"الاستعصاء" ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.