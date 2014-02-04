بيل غيتس يتخلّى عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة ‘مايكروسوفت’

تخلّى مؤسس شركة "مايكروسوفت" المليونير الأميركي بيل غيتس، عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة , وأعلنت "مايكروسوفت" الثلاثاء، تعيين "جون طومسون"، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة خلفاً "لغيتس"، بعد أن كان يشغل منصب المدير المستقل الرئيسي.

كما عيّن نائب المدير التنفيذي السابق لمجموعة "كلاود إنتربرايز ساتيا ناديلا"، مديراً تنفيذياً جديداً للشركة، ليصبح ثالث شخص يستلم المنصب بعد "بيل غيتس" و"ستيف بالمر" , وكان بالمر قد أعلن عزمه على التقاعد هذا العام.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن غيتس، مؤسسس شركة "مايكروسفت" سيستمر في العمل كمستشار تكنولوجي.

وتأسست شركة "مايكروسوفت" العملاقة في العام 1975 وتعتبر واحدة من أهم الشركات العالمية في عالم الكمبيوتر ومن أهم منتجاتها نظام التشغيل ويندوز.