مفاجأة.. إيران تعترف بالهولوكوست وتعتبرها "مأساة وحشية"

على بعد أمتار قليلة من النصب التذكاري لضحايا محرقة النازية (الهولوكوست)، أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإبادة الجماعية لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال ظريف، في مقابلة مع محطة "فونيكس" التليفزيونية الألمانية سجلت أمس، الأحد، في فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورج التاريخية والنصب التذكاري لمحرقة النازية "كانت مأساة قتل وحشية لا ينبغي تكرارها".

وأعرب ظريف، الذى تحدث من قبل في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن عن مستقبل برنامج بلاده النووي، عن استعداد إيران للتفاوض، موضحا أن بلاده تريد "إنهاء الدائرة المفرغة واستغلال كافة الوسائل لبناء الثقة"، وقال: "في النهاية أمن الآخرين يعتبر أمننا أيضا".

إلى ذلك، أكد ظريف على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية، موضحا أن الحلول لا يمكن الوصول لها إلا عن طريق التوافق، وقال "لن نقبل الخضوع لأوامر".

يذكر أن الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا اتفقت مع إيران في نوفمبر الماضي على التفاوض حول ملفها النووي خلال النصف الأول من عام 2014

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية التي تولت مهامها عام 2013 نأت بنفسها أكثر من مرة عن سياسة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذى أنكر الهولوكوست علنيا أكثر من مرة.

وأرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته في سبتمبر الماضي رسالة تهنئة "لكافة اليهود" بمناسبة رأس السنة العبرية (روش هاشانا) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".