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عشرات الضحايا في مواجهات بين حوثيين وقبليين

3/2/2014

قتل 25 شخصاً، وجرح العشرات صباح، الاثنين، في اشتباكات بين مسلحين حوثيين وقبليين في مديرية حوث بمحافظة عمران شمالي اليمن، بحسب مصدر قبلي.

وقال المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، إن "مواجهات عنيفة تجددت في منطقة عجمر بمديرية حوث صباح اليوم واستمرت لساعات، وأدت إلى مقتل 22 حوثيا، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى مقتل 3 مسلحين قبليين وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف أن مشايخ قبائل حاشد التي ينتمى إليها معظم المسلحين القبليين سيعقدون لقاء كبيرا في وقت لاحق من اليوم؛ لبحث تداعيات الوضع الميداني في "حوث"، لافتا إلى أن القتال توقف، وتشهد المنطقة حاليا هدوءا حذرا، دون أن يفصح عن أسباب توقف القتال.

جاء ذلك بعد معارك شديدة شهدتها مديرية حوث، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، وأدت إلى مقتل 63 حوثيًا وإصابة نحو 110 آخرين، إضافة إلى مقتل أكثر من 15 من رجال القبائل وإصابة 53 آخرين، بحسب مصادر قبلية

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