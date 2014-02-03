العربي : جنيف 2 لم يقدم أي جديد للشعب السوري

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاثنين، إن الشعب السوري لم يشعر بأي تغيير على الأرض بعد انعقاد مؤتمر جنيف 2. وقال العربي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إن الهدف من انعقاد مؤتمر جنيف 2 هو إيقاف الصراع المسلح الدائر في سوريا، والذي لا يدفع فاتورته وثمنه إلا الشعب السوري الذي أصبح يشكل أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين بالدول العربية والأوروبية، ولكن العمليات العسكرية على الأرض لم تقف بل أنها زادت، مؤكداً أن الهدف من جنيف 2 لم يتحقق ولم يشعر الشعب السوري بأي تغيير.

واعتبر أن مشاركة ممثل النظام السوري في المؤتمر وأشخاص من المعارضة السورية هو انتصار للمعارضة.

وأضاف أن المعارضة السورية تمسّكت بتشكيل حكومة انتقالية، وقالت إنها حضرت إلى المؤتمر بناءً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتحقيق ما جاء في البيان الختامي لـ جنيف 1، ولكن جنيف 2 لم يحقق أي هدف على الأرض.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الجامعة تقوم منذ عامين بمخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف إطلاق النار من الجانبين في سوريا، حيث إن زيادة حدة العنف والصراع هناك يؤدي إلى زيادة أزمة اللاجئين السوريين، موضحاً أن الجامعة عليها الالتزام باستكمال المفاوضات.

وكان مؤتمر جنيف 2 الذي التأم بمشاركة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وممثلين عن 26 دولة، قد أنهى أعماله مؤخراً من دون التوصّل إلى حل سياسي ينهي العنف الدائر في سوريا منذ 15 آذار/مارس 2011 والذي راح ضحيته أكثر من 120 ألف قتيل ومئات الآلاف من المصابين ونزوح ملايين السوريين داخل بلادهم وخارجها.