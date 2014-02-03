الحكومة الليبية تأمر باستخدام القوة لفتح الموانئ النفطية

كشف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان الاثنين عن صدور أوامر من قبل حكومته إلى وزير الدفاع بالتحرك نحو الموانئ النفطية المقفلة بالمنطقة الشرقية من قبل مجموعة من حرس المنشآت النفطية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي إن رئاسة أركان الجيش أصبحت مفوضة بالتحرك نحو تلك الموانئ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تنفيذ هذه التعليمات. وأضاف أنه وضعت الثقة بحرس المنشآت النفطية، لكنهم انقلبوا واستخدموا السلاح للسيطرة على النفط في حقل السرير.

ولفت زيدان إلى أن حكومته التي من المفترض أن تنتهي مهامها خلال شهر فبراير القادم قد نفذت كافة مهامها، رافضا تشكيل حكومة أزمة بديلة عن حكومته الحالية.

يشار إلى أن البرلمان فشل أكثر من مرة في حجب الثقة عن حكومة زيدان. وأعلن زيدان أن الحكومةَ بصددِ إعدادِ فريق لنزعِ السلاح ستشارك فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مضيفا أن ليبيين تؤهلهم خبراتهم سيقومون بالإشرافِ على إدارة هذا الفريق.

يشار إلى أن مجموعة من حرس المنشآت و" لازالت تقوم بإقفال الموانئ النفطية بالمنطقة الشهرية منذ أكثر من ستة أشهر مما أدى إلى تقلص صادرات البلاد إلى أقل من 500 ألف برميل من النفط يوميا عوضا عن مليون و600 الف برميل كانت تصدرها ليبيا يومياً .

وأدى هذا الأمر إلى الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الليبي تجاوز حتى الآن 10 مليارات دولار، حسبما سبق وأكده مسؤولون ليبيون.