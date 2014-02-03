البث الحي
منوعات

الحكومة الليبية تأمر باستخدام القوة لفتح الموانئ النفطية

3/2/2014

كشف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان الاثنين عن صدور أوامر من قبل حكومته إلى وزير الدفاع بالتحرك نحو الموانئ النفطية المقفلة بالمنطقة الشرقية من قبل مجموعة من حرس المنشآت النفطية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي إن رئاسة أركان الجيش أصبحت مفوضة بالتحرك نحو تلك الموانئ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تنفيذ هذه التعليمات. وأضاف أنه وضعت الثقة بحرس المنشآت النفطية، لكنهم انقلبوا واستخدموا السلاح للسيطرة على النفط في حقل السرير.

ولفت زيدان إلى أن حكومته التي من المفترض أن تنتهي مهامها خلال شهر فبراير القادم قد نفذت كافة مهامها، رافضا تشكيل حكومة أزمة بديلة عن حكومته الحالية.

يشار إلى أن البرلمان فشل أكثر من مرة في حجب الثقة عن حكومة زيدان. وأعلن زيدان أن الحكومةَ بصددِ إعدادِ فريق لنزعِ السلاح ستشارك فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مضيفا أن ليبيين تؤهلهم خبراتهم سيقومون بالإشرافِ على إدارة هذا الفريق.

يشار إلى أن مجموعة من حرس المنشآت و" لازالت تقوم بإقفال الموانئ النفطية بالمنطقة الشهرية منذ أكثر من ستة أشهر مما أدى إلى تقلص صادرات البلاد إلى أقل من 500 ألف برميل من النفط يوميا عوضا عن مليون و600 الف برميل كانت تصدرها ليبيا يومياً .

وأدى هذا الأمر إلى الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الليبي تجاوز حتى الآن 10 مليارات دولار، حسبما سبق وأكده مسؤولون ليبيون.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)