الجيش العراقي يقصف الفلوجة استعداداً لهجوم بري

كثف الجيش العراقي قصفه لمدينة الفلوجة استعداداً لهجوم بري لاستعادة السيطرة على المدينة التي يسيطر عليها مسلحون منذ شهر.

واجتاح مقاتلون مناهضون للحكومة الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية التي يشكل السنة غالبية سكانها يوم أول يناير كانون الثاني وسط تدهور الأمن في أنحاء العراق.

وينفذ رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتهم كثيرون حكومته بالتمييز الطائفي هجوماً يتوقف بين الحين والآخر لإعطاء رجال العشائر المحليين فرصة لإخراج المسلحين بأنفسهم لكن مسؤولين أمنيين قالوا "لرويترز" أن قراراً أتخذ بدخول الفلوجة .

وقال مسؤول أمني كبير لرويترز "صدرت الأوامر ببدء قصف المدينة بالمدفعية والطائرات لاكتشاف القدرات المحتملة للمسلحين داخل الفلوجة ومحاولة العثور على فجوة للنفاذ إلى المدينة".

وأضاف "تتمركز قوات ومقاتلون عشائريون في مواقعهم على مسافة 15 دقيقة فقط خارج الفلوجة".

وقال المسؤول أن المسلحين زرعوا قنابل في الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة وأن الجيش سيستخدم طرقا بديلة للدخول وذكر مسؤولون أمنيون في وقت سابق اليوم أن المالكي تلقى اتصالات هاتفية من سفراء العديد من الدول في المنطقة تحثه على عدم اقتحام المدينة.

وقال قائد عسكري كبير "أنهينا كل استعداداتنا وننتظر الكلمة النهائية التي يجب ان تأتي من المالكي نفسه" وطالب المالكي المجتمع الدولي بتقديم الدعم والأسلحة لقتال القاعدة رغم ان المنتقدين يقولون أن سياساته تجاه الاقلية السنية في العراق هي المسؤولة جزئياً عن إذكاء التمرد الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007.

وطبقاً للأمم المتحدة كان العام الماضي هو الأشد دموية منذ عام 2008 , وقال مشروع ضحايا حرب العراق الذي ينشر إحصاءات عن الضحايا المدنيين في البلاد أن أكثر من ألف شخص قتلوا في يناير كانون الثاني وقتل 13 شخصاً آخرين في هجمات في العراق يوم الاحد وقالت الشرطة أنها عثرت على جثث ثلاثة مزارعين مصابين بطلقات رصاص في الراس والصدر.