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ائتلاف "متحدون" يقاطع البرلمان لحين حل أزمة الأنبار

3/2/2014

دعا ائتلاف متحدون البرلماني العراقي الاثنين، القادة السياسيين في البلاد إلى معالجة أزمة الأنبار المتفجرة على وجه السرعة، معلناً عدم العودة إلى اجتماعات البرلمان قبل تحقيق ذلك.

وقال الناطق باسم الائتلاف، النائب ظافرالعاني في بيان الاثنين، نحمِّل كل القيادات السياسية الوطنية مسؤولية ما يتعرض له وطننا وشعبنا من أذى مباشر، وهم يرون كل هذا التعنت ولا يتحركون على نحو يتناسب وحجم الفاجعة الحالية أو المتوقعة. "فإننا ندعوهم لتفادي مخاطر كارثية محتملة من خلال تحرك جماعي مسؤول وعقد اجتماع عاجل لمختلف قيادات البلد لمعالجة الوضع الأمني المتدهور في الأنبار".

ولفت إلى أنه مضى أكثر من شهر بينما أزمة الأنبار الأمنية تزداد تعقيداً والخسائر تتعاظم، ولا تزال المبادرات التي قدمتها عدد من القيادات السياسية يجري التعامل معها باللامبالاة .

وحذر البيان  من أن أزمة الأنبار باتت تنذر بالمزيد من الخطر، وما يجب أن تدركه كل قيادات البلد، هو أن هذه الأزمة لن تبقى محصورة في نطاقها المحلي، وسيمتد شررها ليس على العراق وحسب، وإنما على الأمن الإقليمي برمته بعد أن جعل البعض من العراق ساحة صراع مكشوفة في مواجهة الإرهاب العالمي.

واعتبر البيان، الحملة العسكرية على "الإرهاب"،غطاء عريضاً لاستمرار القمع والظلم واستلاب الحقوق، محذراً من مغبة التصعيد العسكري وافتعال المواجهة وخيار اقتحام المدن من دون بذل جهود واضحة على صعيد الحل السياسي.

وكان ائتلاف متحدون، عقد اجتماعاً مطولاً استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد لتحديد موقفه من العودة إلى مجلس النواب.

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