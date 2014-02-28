سوريا تبلغ الأمم المتحدة بمحاولتي هجوم على قوافل الكيميائي

قال تقرير للأمم المتحدة إن السلطات السورية أبلغت البعثة الدولية التي تشرف على إزالة وتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية بمحاولتين للهجوم على قوافل نقل الأسلحة الكيميائية أواخر الشهر الماضي.

وذكر التقرير الشهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من البعثة المشتركة للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن محاولتي الهجوم وقعتا في 27 يناير/ كانون الثاني ولم يذكر تفاصيل عن مكان القوافل.

وقال التقرير الذي جاء في خمس صفحات " بالإضافة إلى ذلك أشارت السلطات السورية إلى أن الأنشطة العسكرية الجارية حالت دون الوصول إلى موقعين خلال معظم الفترة التي شملها التقرير"

وأضاف التقرير أن هذا آخر تدمير لآخر كميات من الايزوبروبانول داخل البلاد ومنع بعض أنشطة تجميع المواد الكيميائية في عدد محدود من المواقع ومنع التحقق المادي من المواد الكيميائية قبل نقلها في 27 يناير 2014 " والايزوبروبانول هو أحد العنصرين الرئيسيين لغاز السارين.

وقال التقرير" يقف برنامج إزالة الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عند منعطف حاسم". وأضاف " في حين تحقق تقدم في ظل ظروف صعبة فمن الواضح أنه يتعين على الجمهورية العربية السورية تكثيف وتسريع جهودها الرامية إلى القضاء التام على برنامجها للأسلحة الكيميائية".

وقال دبلوماسيون الأربعاء إن سوريا تقترح الآن جدولا زمنيا جديدا لإزالة أسلحتها الكيميائية بحلول نهاية أبريل/ نيسان.

وبموجب الجدول الزمني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب تدمير جميع الأسلحة المعلن عنها في سوريا بحلول 30 يونيو/ حزيران ويفترض نقل معظم المواد الكيميائية إلى ميناء اللاذقية ليتم شحنها إلى خارج البلاد".

وأرسلت الولايات المتحدة السفينة ام في كيب راي المجهزة بمعدات خاصة لتحييد أسوأ المواد الكيميائية السورية في البحر وتقول إنها ستحتاج 90 يوما لاستكمال عملية التدمير.

وقال التقرير "أحرز تقدم ملموس خلال الشهور الماضية في تدمير معدات ضرورية وأجزاء خاصة في عدد من منشآت الإنتاج فضلا عن الذخائر الكيميائية غير المعبأة نتيجة لذلك تعطلت قدرات الجمهورية العربية السورية على الإنتاج والخلط والتعبئة".

وجاء اتفاق تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية بوساطة أمريكية روسية في قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول، ولا يجيز هذا القرار إجراءات عقابية تلقائية على شكل ضربات عسكرية أو فرض عقوبات في حالة عدم امتثال سوريا وبإصرار من روسيا يوضح القرار إن هناك حاجة إلى قرار آخر من أجل القيام بذلك لكن روسيا أوضحت أنها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على تدمير الأسلحة الكيميائية في أعقاب غضب عالمي من هجوم بغاز السارين في شهر أغسطس/ آب كان أعنف هجوم كيميائي يشهده العالم منذ 25 عاما وبعد الهجوم هددت أمريكا بشن هجمات عسكرية تم تفاديها بعدما تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيميائية، لكن الحكومة السورية التي تخوض صراعا مستمرا منذ ثلاث سنوات مع قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد فشلت في الوفاء بموعد الخامس من فبراير/ شباط الذي حددته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنقل كل المواد الكيميائية المعلنة حوالي 1300 طن إلى خارج البلاد.