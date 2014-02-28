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جامعة الدول العربية تحذر من تدخل اسرائيل في القدس

27/2/2014

حذَّرت جامعة الدول العربية من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للسيطرة على الأراضي والممتلكات المحيطة بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الأمين العام المساعد في الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح، إن سلطات الاحتلال بدأت في الإعداد لبناء مبانٍ داخل ساحات الحرم الإبراهيمي، وذلك في إطار حراك خطير لاستكمال السيطرة علي ما تبقى منه بعد تقسيمه.

وجاء التصريح بمناسبة الذكرى العشرين لـمجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها 29 قتيلاً و125 جريحاً من الفلسطينيين الذين كانوا يصلّون في ساحة الحرم الإبراهيمي.

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