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الأمم المتحدة تحث موريتانيا على إنهاء الرق

28/2/2014

قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس إن موريتانيا حققت تقدما في مكافحة الرق لكنها بحاجة إلى أن تفعل المزيد للقضاء عليه بشكل كامل.

وكانت موريتانيا قد حظرت الرق، لكن مؤشر الرق العالمي يقدر أن حوالي 150 ألف شخص أو 4 % من السكان مازالوا عبيدا. وتصل تقديرات لهيئات أخرى إلى حوالي 20 % من السكان.

وقالت جولنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الرق أثناء زيارة إلى موريتانيا تستمر أربعة أيام " أشيد بالحكومة الموريتانية للإجراءات التي اتخذتها منذ مهمتي السابقة في 2009

وتعهدها بإنهاء الرق في البلاد، لكن مازال يتعين على الحكومة أن تترجم وعودها إلى أفعال وأن تتخذ إجراءات أكثر قوة فيما يتعلق بإنهاء الرق وأن تطبق بشكل كامل القوانين والسياسات".

وأعلنت الحكومة الموريتانية محكمة خاصة للنظر في قضايا الرق في نهاية ديسمبر/ كانون الأول غير أن شاهينيان أشارت إلى العدد المنخفض للقضايا المعروضة على تلك المحكمة وقالت أن قانونا صدر في 2007 يجرم الرق ينبغي تعديله لإعطاء حماية أفضل للرقيق المعترف بهم.

وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن تنشر أيضا اتفاقيات مكافحة الرق التي صدقت عليها مؤخرا لزيادة الوعي من أجل ضمان عدم السخرة في العمل واحترام الحقوق الأساسية للإنسان.

وقال بوبكر ولد مسعود وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان في موريتانيا "إن هناك حاجة إلى جهود ضخمة لاستئصال الرق لأنه يشكل الآن جزءا من التعليم الأساسي للسكان" وأضاف قائلا "الموريتانيون ليسوا أمناء مع أنفسهم بشأن الرق، تقاليدهم وعاداتهم تدعم الرق وعدم المساواة. المنظمات مثل الأمم المتحدة يمكن أن تساعد لكن الأمر بيد كل شخص لإحداث ثورة شخصية".

ويعتبر الرق تقليد تاريخي في موريتانيا وتأخذ بالأساس شكل الاستعباد الذي يكون فيه الرقيق البالغون وأطفالهم مملوكين لأسيادهم.

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