منجي حمدي: فشل الربيع العربي مرتبط بالتحول بتونس

وزير خارجية تونس منجي حمدي (رويترز)

قال منجي حمدي وزير الخارجية التونسي خلال زيارة لباريس للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وطلب المساعدة في تعزيز الأمن لمكافحة المتشددين إن بلاده أنجزت عملا "نموذجيا" في تقدمها نحو إجراء انتخابات بحلول نهاية العام لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس "نحن التونسيين قمنا بعملنا "عمل نموذجي" ونحن ننتظر الآن من شركائنا أن يأتوا لمساعدتنا في إنجاز مهمتنا من أجل تحول ديمقراطي".

وتعرضت تونس العام الماضي لأزمة فجرها اغتيال اثنين من زعماء المعارضة لكن القوى السياسية التونسية تمكنت من اعتماد دستور جديد في يناير الماضي وتنحى حزب النهضة عن الحكم مفسحا المجال لحكومة كفاءات تدير البلاد حتى إجراء الانتخابات.

وقال حمدي "تونس ليست أقل أهمية من بلدان أخرى في أوروبا مثل اليونان أو أوكرانيا ولذلك فمن مصلحة الجميع أن تنجح تونس في هذا التحول، ينبغي أن نضمن نجاح تونس لأنها لو لم تنجح فلن تنجح أي دولة عربية أخرى".

وتعرضت فرنسا الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس لانتقادات شديدة من جانب التونسيين منذ عام 2011 لأنها بدت لا مبالية طوال العملية الانتقالية، لكن المسؤولين الفرنسيين قالوا إن باريس فضلت عدم القيام بدور ظاهر لتفادي الاتهام بالتدخل في شؤون تونس الداخلية.

وزار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تونس في يناير الماضي لحضور حفل اعتماد الدستور، وهي الخطوة التي قال دبلوماسيون غربيون عنها إنها تعد من قبيل إبداء الثقة من جانب باريس.

وقال فابيوس تعليقا على كلام منجي حمدي "إن كان هناك بلد يمكنه الخروج من الأزمة فهو تونس ولذلك فنحن لا ندعمها بقلوبنا فحسب ولكن بعقولنا كذلك".

وأضاف أنه سيقضي العطلات الصيفية في تونس ليضرب مثلا لآلاف السائحين الفرنسيين الذين امتنعوا عن زيارتها منذ ثورة 2011.

يذكر أن السياحة في تونس تدر 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأبلغ وزير السياحة التونسي رويترز يوم الأربعاء الماضي أن عودة الاستقرار السياسي ستمكن من تحقيق مستوى قياسي في السياحة هذا العام.

وتابع فابيوس "من مصلحتنا أن يشهد العالم العربي عمليات تحول ناجحة".

وقال دبلوماسيون فرنسيون إن باريس ستمضي قدما بالتعهد بتقديم 500 مليون يورو (645 مليون دولار) قروضا ومنحا لدعم تونس وشطب 60 مليون يورو من ديونها ستحول إلى مشروعات استثمارية.

واتفق الجانبان أيضا على الإسراع بالإفراج عن أصول قيمتها ملايين الدولارات مجمدة في فرنسا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أن تعطل الإفراج عنها بشكل متكرر.

غير أن حمدي وفابيوس أقرا بالتحديات الخطيرة التي تهدد العملية الانتقالية وخصوصا التشدد الإسلامي وتدهور الوضع الأمني في ليبيا المجاورة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "تونس قلقة للغاية لما يحدث في ليبيا، ليبيا حسنة النية لكن الكتائب لا الحكومة هي التي تسيطر على الحدود".

وقال فابيوس إن الجانبين في مرحلة متقدمة من المحادثات لتزويد تونس بقطع غيار لطائرات الهليكوبتر التي تستخدم في محاربة المتشددين في منطقة جبل الشعانبي في جنوب البلاد.

وبحسب مصادر فإن المتشددين التونسيين استغلوا الاضطرابات في ليبيا للحصول على السلاح والتدريب.

وأثار صعود الحركات السلفية التي تدعو لإقامة دولة إسلامية قلق كثيرين في تونس.

وتحاول القوات التونسية التصدي لحركة أنصار الشريعة المحظورة التي تدرجها واشنطن في قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال حمدي إن لمعدات مثل طائرات الهليكوبتر ومناظير الرؤية الليلية أهمية حاسمة مضيفا "لم نتوقع أن يستورد هذا النوع من الإرهاب إلى تونس".