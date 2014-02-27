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محكمة أميركية تأمر غوغل بحذف فيلم مسيء للإسلام

27/2/2014

أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية شركة غوغل يوم الأربعاء الماضي بحذف الفيلم المناهض للإسلام الذي أثار احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي من على موقع يوتيوب التابع للشركة.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد رفضت المحكمة دفوع غوغل بأن حذف فيلم "براءة المسلمين" يشكل تقييدا لحرية التعبير ينتهك الدستور الأميركي.

واعترضت المدعية الممثلة سيندي لي غارسيا على الفيلم بعدما علمت أنه ضم إليه مقطعا من فيلم آخر وأدخل عليه تغيير جزئي وبدا أنها تسأل فيه "هل محمد يعتدي على الأطفال جنسيا".

وقالت غوغل في بيان "نختلف بشدة مع هذا الحكم وسنطعن فيه"

وقالت كريس أرمينتا محامية غارسيا إنها سعيدة بقرار المحكمة، وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "إصدار أمر إلى غوغل ويوتيوب بحذف الفيلم هو الشيء الصواب".

وتابعت إن "الفيلم الدعائي يختلف جذريا عن كل ما مكان بوسع السيدة غارسيا تخيله عندما أبلغها المنتج بأنها تمثل في فيلم مغامرات".,

وأثار الفيلم موجة احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في دول من بينها مصر وليبيا في العام 2012، وتزامن الغضب مع هجوم على منشآت دبلوماسية أميركية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أدى إلى مقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا. وتعرضت سفارات أميركية وأجنبية أخرى للاقتحام في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وكانت غوغل قد رفضت حذف الفيلم من على يوتيوب رغم ضغوط من البيت الأبيض وجهات أخرى على الرغم من حجبها للفيلم في دول معينة منها مصر وليبيا.

ودفعت غوغل بأن الممثلة غارسيا ظهرت في الفيلم لخمس ثوان فقط وأنه على الرغم من أنه ربما يكون لها مطالب قانونية ضد منتج الفيلم إلا أنه لا ينبغي أن تكسب دعوى قضائية خاصة بحقوق النشر ضد غوغل.

وكانت محكمة أدنى درجة قد رفضت طلب غارسيا بحذف غوغل للفيلم من على يوتيوب، لكن محكمة استئناف اتحادية في كاليفورنيا قبلت شكاوى غارسيا بشأن حقوق النشر، ومن أنها تواجه ضررا لا يمكن إصلاحه إذا لم يصدر أمر قضائي بحذف الفيلم بعدما واجهت بالفعل "تهديدات خطيرة لحياتها".

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