كيري يفتح الباب لتمديد مفاوضات السلام

وزير الخارجية الأميركي جون كيري (رويترز)

أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل قد يستغرق تسعة أشهر أخرى، مؤكدا أنه يأمل أن يحصل اتفاق على "إطار عمل" في أفضل الحالات بحلول 29 أبريل المقبل، وهو ما بدا تمهيدا لتمديد المفاوضات التي حدد لها سقفا لا يتجاوز تسعة أشهر في البداية.

ومع اقتراب تلك المهلة من نهايتها بدا أن المسؤولين الأميركيين قلصوا طموحاتهم قائلين إنهم يحاولون صياغة "إطار عمل للمفاوضات" كخطوة أولى على الرغم من أنهم لا يزالون يأملون بالتوصل إلى اتفاق شامل قبيل نهاية إبريل المقبل.

وقال كيري للصحفيين "إن الأطراف استغرقت سبعة أشهر للتوصل إلى تفاهم بشأن مواقفها"، وأضاف أنه "لا يعتقد أن هناك من سيشعر بالقلق إذا استغرق الأمر تسعة أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتابع وزير الخارجية الأميركي الكلام ضاحكا "أتعجب من الذين يقولون إن المفاوضات لن تصل إلى أي نتيجة، فهم لا يعرفون لأننا لا نتحدث عنها"، وامتننع كيري الذي اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس الأسبوع الماضي عن تقديم تقييم لما وصلت إليه المحادثات.

وأضاف "آمل بشدة أن يكون بمقدورنا جعل الطرفين كليهما يقومان بما هو ضروري للدخول إلى المرحلة الأكثر أهمية وهي المرحلة النهائية.. التفاوض على الوضع النهائي.. حول إطار عمل يكون واضحا ومحددا" للجميع.

وكان كيري قد قال يوم 29 يوليو الماضي عندما أعاد إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، "إن هدفنا سيكون تحقيق اتفاق بشأن الوضع النهائي في غضون الأشهر التسعة المقبلة".

كما امتنع مسؤولون أميركيون عن التحدث عن التفاصيل المحتملة لاتفاق إطاري إلا أنه من المرجح فيما يبدو أن اتفاق "إطار المفاوضات" سيحدد نتائج محتملة بشأن المسائل الجوهرية وهي الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس المستقبلي.

ومن وجهة النظر الأميركية، يمكن لهذا الإطار رسم الخطوط العريضة لاتفاق لحل النزاع المستمر منذ ستة عقود وتشمل قضاياه الرئيسية الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس، غير أن الفلسطينيين يرون أن هذا السيناريو يعطي للإسرائيليين مكاسب على حساب الطرف الفلسطيني.

من جهتها رفضت حنان عشراوي عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي وضع اتفاق الإطار الذي تعتزم الإدارة الأميركية طرحه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات، وقالت إن اتفاق الإطار يفترض به أن يتناول جميع قضايا الحل النهائي ويضع حلولا لها لا أن يستخدم لتمديد المفاوضات.

وكانت قضية الأغوار وعزم إسرائيل الاحتفاظ بقوات عسكرية فيها حتى بعد توقيع اتفاق سلام قد أثارت حفيظة الفلسطينيين والدول العربية التي رأت في الطرح الإسرائيلي استمرارا لمحاولات تقزيم وتقتيت الدولة الفلسطينية المزمعة والاحتفاظ باليد العليا فيما يتعلق بالمنطقة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد بشكل متواصل ومتكرر على أن "إسرائيل لن تساوم على أمنها"، وأنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام من دون ضمان أمن إسرائيل "فإن الاتفاق سينهار، وكذلك السلطة الفلسطينية".

وشدد نتنياهو على ضرورة الاعتراف "بحق اليهود في دولة خاصة بهم"، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قطعي.