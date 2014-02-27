حملة تضامن مع صحفيي "الجزيرة" المعتقلين بمصر

الزملاء المعتقلون في مصر (الجزيرة – أرشيف)

انطلقت اليوم الخميس في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم حملة تضامن مع صحفيي شبكة الجزيرة المعتقلين في مصر. وذلك في إطار حملة التضامن التي أطلقتها الشبكة، وذلك بهدف جذب أنظار العالم إلى ما يتعرض له الصحفيون في مصر منذ انقلاب 3 يوليو الماضي.

وتطالب تلك الوقفات التضامنية بالإفراج عن الزملاء الأربعة المعتقلين في مصر على خلفية تغطية أحداث ما بعد الانقلاب العسكري، وهم بيتر جريست ومحمد محمد فهمي وباهر محمد، وعبد الله الشامي.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر أُطلق هاشتاغ يدعو لدعم التحرك من أجل إطلاق سراح صحفيي الجزيرة، باسم (# FreeAJstaff) للإفراج عن صحفييها في مصر بشكل واسع في أكثر من 120 دولة حول العالم، ووصل عدد متداولي الهاشتاغ إلى أكثر من ثلاثمائة مليون خلال حوالي أسبوعين فقط من إطلاقها، كما تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل وغيرها على نطاق واسع.

وقد انتشرت صور لمئات المتضامنين عبر الإنترنت وهم يكممون أفواههم بأشرطة لاصقة ويحملون شارات كتب عليها "أفرجوا عن صحفيي الجزيرة" و"الصحفيون ليسوا إرهابيين" و "ليست جريمة أن تكون صحفيا".

وطالبت عدة دول وجهات دولية -أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها- بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في مصر.

وقررت شبكة الجزيرة تخصيص يوم 27 فبراير الجاري للتضامن مع صحفييها المعتقلين في مصر، بمشاركة آلاف الصحفيين من أكثر من 30 دولة لإرسال رسالة قوية إلى السلطات المصرية بأن الصحافة ليست جريمة.

وتشمل فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين بمصر وقفات احتجاجية في عدد من مكاتب الشبكة حول العالم، إضافة إلى حملة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب وغوغل+ وتويتر) عبر الهاشتاغ # FreeAJStaff.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزملاء في قناة الجزيرة الإنجليزية باهر محمد وبيتر غريستي ومحمد فهمي يوم 29 ديسمبر الماضي من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بالقاهرة، حيث كانوا يؤدون واجبهم الإعلامي. وتضم القضية التي يحاكمون فيها عشرين شخصا.

كما يحتجز الزميل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة الإخبارية في السجن منذ 14 أغسطس 2013 دون توجيه أي تهمة له، وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أسابيع.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي في الصيف الماضي، تتعرض مكاتب وطواقم شبكة الجزيرة في مصر لسلسة مضايقات بدأت في اليوم نفسه باقتحام مكتب الجزيرة ومصادرة عدد من الأجهزة الخاصة به.

كما دهمت قوات الأمن فريق قناة "الجزيرة مباشر مصر" واحتجزت 28 منهم لساعات عدة، وفي 12 يوليو الماضي تم توقيف خمسة من طاقم الجزيرة الإنجليزية بمدينة السويس لعدة ساعات.