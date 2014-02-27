التلسكوب كيبلر يكتشف 715 كوكبا جديدا

كواكب النظام الشمسي

أضاف علماء في الفلك 715 كوكبا جديدا إلى قائمة الكواكب المعروفة خارج النظام الشمسي، وتشمل الكواكب الجديدة أربعة حجمها أكبر من كوكب الأرض مرتين ونصف تقريبا.

واكتشفت الكواكب الجديدة بواسطة التلسكوب كيبلر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" قبل أن يتعرض نظام تحديد المواقع به لعطل العام الماضي.

وقضى التلسكوب الذي أطلق في 2009 أربع سنوات في رصد 160 ألف نجم بحثا على علامات على وجود كواكب عابرة.

وبهذا العدد من الكواكب الجديدة الذي أعلنته ناسا يرتفع إجمالي عدد الكواكب المؤكدة التي اكتشفها كيبلر من 246 إلى 961 .

وبإضافة هذا العدد إلى نتائج اكتشافات التلسكوبات الأخرى للكواكب خارج النظام الشمسي يكون الأجمالي حوالي 1 1700كوكب.