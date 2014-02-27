أمنيستي: بعض عمليات القتل بالضفة ترقى لجريمة حرب

جنود اسرائيليون يقبضون على فلسطيني خلال اشتباكات بالخليل بالضفة الغربية (رويترز)

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) في تقرير لها الخميس إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية فيما قد يمثل جريمة حرب.

وفي تقرير لها عنونته بـ"سعداء بالضغط على الزناد" اتهمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بالسماح لجنودها بالتصرف دون خشية من العقاب ودعت إلى مراجعة مستقلة لعمليات القتل.

بدوره نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات وقال إن قوات الأمن لقيت "زيادة كبيرة" في العنف الفلسطيني وإن منظمة العفو الدولية كشفت بهذا التقرير "انعداما تاما لفهم" الصعوبات التي يواجهها الجنود.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 45 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية في الفترة بين 2011 و2013 بينهم ستة أطفال. وقالت منظمة العفو إنها وثقت مقتل 25 مدنيا خلال هذه الفترة جميعهم في العام الماضي باستثناء ثلاثة.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت المنظمة أن كل الحالات التي وثقتها لم تظهر أن الفلسطينيين كانوا يشكلون أي تهديد وشيك لحياة الجنود أو لأي شخص آخر. وأضافت "في بعض الحالات ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل متعمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب".

يذكر أنه وبعد توقف دام ثلاث سنوات استأنف الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات السلام المباشرة في يوليو الماضي ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن الصراع الممتد منذ عقود بات يشهد مواجهات أقل حدة فإن أعمال العنف لازالت تحدث بانتظام ويمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى للضحايا.

وركز التقرير المكون من 87 صفحة على العنف فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. وسلط الضوء على عدد من عمليات القتل ومنها مقتل لبنى حنش (21 عاما) التي تعرضت لإطلاق نار في الرأس يوم 23 يناير 2013 وهي تغادر الجامعة قرب مدينة الخليل.

ونقلت المنظمة عن شهود أن جنديا فتح النار على بعد حوالي مائة متر من حنش. وأصيبت قريبة لها بعيار ناري في اليد. ولم تشارك أي منهما في أي احتجاج او مظاهرات.

وقبل أيام من تلك الواقعة تعرض سمير عوض (16 عاما) لإطلاق نار ثلاث مرات بما في ذلك في مؤخرة الرأس بعدما شارك في احتجاج قرب الجدار الإسرائيلي الذي يقسم قريته.

وقالت المنظمة إن وجيه الرمحي (15 عاما) قتل بإطلاق نار من الخلف من مسافة 200 متر في ديسمبر 2013 قرب مخيم الجلزون للاجئين.

ولم يشر بيان للجيش الإسرائيلي ردا على التقرير إلى أي حوادث محددة لكنه قال إن عام 2013 شهد زيادة حادة في حوادث الرشق بالحجارة التي أدت إلى إصابة 132 من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.

وقال البيان "كلما كان ممكنا تحتوي قوات الدفاع الإسرائيلية هذا العنف المهدد للحياة باستخدام وسائل فض الشغب، وبمجرد استنفاد هذه الوسائل وتتبقى حياة الإنسان وسلامته مهددة عندها فقط يصرح باستخدام الذخائر الدقيقة".

وعلاوة على القتلى قالت العفو الدولية إن 261 فلسطينيا على الأقل بينهم 67 طفلا تعرضوا لإصابات خطيرة بذخيرة حية أطلقتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال التقرير إن حوالي ثمانية آلاف فلسطيني أصيبوا بإصابات بالغة بوسائل أخرى منها الطلقات المطاطية منذ يناير 2011، وخلال تلك الفترة أدين جندي إسرائيلي واحد بالتسبب في وفاة فلسطيني قتله ظلما بالرصاص بينما كان يحاول دخول إسرائيل بطريقة غير شرعية بحثا عن عمل.

وقالت العفو الدولية إن الجندي حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لخمسة أشهر وسمح له بالبقاء في الجيش وتم عزله لرتبة أقل، وأغلقت عدة تحقيقات دون توجيه اتهام وأخرى دون الكشف عن نتائج كما بقيت أخرى مفتوحة دون حسم.

وقال لوثر "لقد أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير جدير على نحو مؤلم… يجب إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب".

ورد الجيش الإسرائيلي بأنه يلتزم بأعلى المعايير المهنية وأضاف أنه عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات يجري التحقيق فيها واتخاذ إجراء.