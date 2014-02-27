ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر لسيناء

حافلة مصرية تعرضت لهجوم انتحاري قرب طابا (رويترز – أرشيف)

نصحت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء الماضي مواطنيها الألمان بتجنب السفر إلى أي منطقة في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وكانت الوزارة حذرت في السابق من السفر إلى شمال سيناء ومنطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية وأيضا منتجع طابا.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء الماضي إنها تنصح المسافرين الموجودين حاليا في سيناء بالاتصال بوكلائهم للسفر لتنظيم رحيل مبكر من سيناء.

وأضافت أنه وإلى أن يحدث هذا فإنها تحثهم على إبقاء تحركاتهم عند الحد الأدني واتباع تعليمات وكلاء السفر وأجهزة الأمن المصرية.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي حددت جماعة إسلامية متشددة تنشط في سيناء مهلة للسياح الأجانب لمغادرة مصر محذرة من أنهم سيصبحون هدفا للهجوم إذا بقوا بعد 20 فبراير الجاري.

وكانت نفس الجماعة قد أعلنت المسؤولية عن تفجير انتحاري استهدف حافلة سياحية وأودى بحياة اثنين من السياح الكوريين الجنوبيين ومصري في وقت سابق من هذا الشهر.