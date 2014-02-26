محلب يتعهد بتوفير الأمن وبناء الاقتصاد بمصر

محلب في لقائه بالرئيس المؤقت عدلي منصور (الجزيرة)

قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين التي تزايدت منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وإنه يأمل في أن يؤدي تحسن الأمن إلى تعافي الاقتصاد.

وكان محلب يتحدث بعد تكليفه من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عين بعد عزل مرسي في يوليو الماضي. وأضاف أنه يأمل في الانتهاء من تشكيل حكومته خلال ثلاثة أو أربعة أيام.

وقال محلب الذي كان يشغل منصب وزير الاسكان في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة "سنعمل جميعا على عودة الأمن والأمان ودحر الإرهاب في كافة ربوع البلاد". وأعرب عن أمله في عودة الحياة لقطاع السياحة المهم، وأضاف "الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد ودحر الإرهاب لأن هذا هو الطريق للاستثمار"، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة المصرية إضرابات متواصلة في عدد من القطاعات الحيوية ومظاهرات منددة بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

وأعرب محلب في مؤتمر صحفي عقده عقب تكليفه رسميا من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، عن أمله في إعلان تشكيلته الحكومية خلال أيام، وقال إن الأولويات التي ينبغي أن تبدأ الحكومة في تنفيذها هي الاستحقاقات الانتخابية واستكمال خريطة الطريق وتوفير المناخ والظروف المعيشية (للمواطنين) وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار ودحر الإرهاب، لأن هذا ما سيمهد الطريق للاستثمار وعودة السياحة.

وأضاف محلب الذي كان وزيرا للإسكان في الحكومة المستقيلة التي كان يقودها حازم الببلاوي، أنه يسعى إلى حكومة "تعمل ليل نهار"، مشددا على أن "كل فرد في الحكومة سيكون مقاتلا لتحقيق أهداف الشعب وخدمته"، وطالب جميع المصريين بتفهم "محدودية الموارد" المتوفرة لدى الدولة.

وبشأن الإضرابات وكيفية التعامل معها، قال محلب إنه سيعمل على حل هذه المشكلات عبر "التواصل والمصداقية" مع المضربين، وأوضح أنه سيصارح العاملين بأن "هناك طلبات يمكن أن يكونوا محقين فيها، ولكن إذا ارتفع سقف المطالب" بشكل غير منطقي فإن هذا يعني "هدم البلد".

وأكد أنه يريد أن يعمل على عودة الاستثمار والسياحة من خلال "نسف البيروقراطية (في أجهزة الدولة) عبر مراجعة القوانين"، وتحقيق الاستقرار عبر دعم أجهزة الأمن بتوفير احتياجاتها "المادية واللوجستية".

وقد اعتبر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في بيان له حكومة حازم الببلاوي المستقيلة بأنها شريكة فيما وصفها بالجرائم التي ارتكبت في حق الوطن، مؤكدا أن الاستقالة لن تعفيها من الحساب.

وقال الحزب إنه لا قيمة لحكومة تروح أو تجيء فالعسكر هم من يحكمون ويتحملون المسؤولية التاريخية والدستورية والقانونية كاملة. وأضاف البيان أن التاريخ سيسجل أن من يدّعون المدنية قد شاركوا العسكر في أكبر جرائم العصر، وأن أكبر من لديهم كفاءات سياسية واقتصادية قد أغرقوا البلاد في مستنقع الفشل، حسب البيان.

وتزايدت التفجيرات والهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات إسلامية متشددة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات ضد حكمه.

واستهدفت معظم الهجمات قوات الأمن كما قتل سائحان من كوريا الجنوبية يوم 16 فبراير الجاري في هجوم استهدف حافلة سياحية في طابا بشبه جزيرة سيناء.

ومحلب مهندس مدني كان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب أكبر شركات المقاولات المصرية، وكان مسؤولا سابقا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، وقال إن حكومته ستعمل على توفير المناخ الملائم لإجراء انتخابات رئاسية.

ومن المتوقع أن يفوز وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي بهذه الانتخابات لكنه لم يعلن ترشحه بعد.

وربما يحمل بقاء السيسي في الحكومة الجديدة إشارات على موعد إعلان ترشحه لكن يتعين عليه ترك الوزارة والجيش كي يتسنى له خوض الانتخابات التي قد تجرى في إبريل المقبل.

ولم يقدم محلب أي مؤشرات على اسم وزير الدفاع في حكومته وقال إن بعض الوزارات السيادية سيحسمها الرئيس منصور.

وفي عهد حكومة الببلاوي شنت أجهزة الأمن حملة قمعية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وانتقدت جماعات حقوق الإنسان إجراءات أخرى لتقييد المعارضين بما في ذلك قانون يفرض عقوبات صارمة على من يتظاهرون بدون تصريح.

وتلقت حكومة الببلاوي مليارات الدولارات مساعدات من دول الخليج المناهضة للإخوان لكنها واجهت انتقادات لعدم اتخاذها اجراءات سريعة لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني من فاتورة دعم حكومي ضخمة.

وأفادت سيرة ذاتية وزعتها وزارة الإسكان أن محلب متزوج ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية. وسبق له العمل في السعودية.

وقالت أنغوس بلير رئيس مؤسسة سيجنت المعنية بالتوقعات الاقتصادية "اعتقد أنه سيكون رئيس وزراء عمليا جدا لكن بالطبع الوضع صعب جدا نظرا للمشاكل الاقتصادية وسقف التوقعات الشعبية المرتفع جدا".

من جهة أخرى وفي نفس السياق قال التليفزيون المصري إن رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب كلف وزراء النفط والتخطيط والداخلية في الحكومة المستقيلة بالاستمرار في حكومته.

والوزراء هم شريف إسماعيل لحقيبة البترول وأشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي ومحمد إبراهيم للداخلية.

وأضاف التلفزيون أن عددا آخر من الوزراء السابقين تم تكليفهم بالبقاء في حكومة محلب وهم منير فخري عبد النور وزير الصناعة وعادل لبيب وزير التنمية المحلية وهشام زعزوع وزير السياحة ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام ومحمد المهدي وزير العدالة الانتقالية ومحمود أبو النصر وزير التعليم.