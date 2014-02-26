قتلى من مسلحي المعارضة السورية في كمين

مقتل أكثر من 175من مسلحي المعارضة في كمين

ذكر الإعلام السوري الرسمي أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد قتلت 175 على الأقل من مسلحي المعارضة الإسلاميين أغلبهم أجانب في كمين في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ريف دمشق.

وقال نشطاء إن الدور الرئيسي في الهجوم كان لجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعم القوات الحكومية في صراع ذي صبغة طائفية متزايدة يجتذب مقاتلين من شتى أنحاء المنطقة ويزعزع استقرار الدول المجاورة.

وبث تلفزيون المنار اللبناني التابع لحزب الله صورا لجثث عشرات الرجال متناثرة في طريق ريفي يمتد بين الحقول قرب بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.

وقال التلفزيون إن المقاتلين الإسلاميين سقطوا في كمين وهم يحاولون مغادرة المنطقة للمشاركة في القتال في مناطق أخرى لكن لم ترد تفاصيل أخرى تذكر بخصوص الهجوم ولم يذكر أي من التقارير موعد وقوعه.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن معظم القتلى ينتمون إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة أو لواء الإسلام وهو من بين أكبر وحدات المعارضة المقاتلة وأكثرها تنظيما.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو جماعة مؤيدة للمعارضة مقرها بريطانيا ولها شبكة مصادر في شتى أنحاء سوريا إن مقاتلين من جماعة حزب الله نصبوا الكمين بالتعاون مع قوات الحكومة السورية.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد إن حزب الله هو الجماعة الرئيسية التي نصبت الكمين.

وتضم الغوطة الشرقية مجموعة بلدات ريفية تأخذ شكل نصف دائرة على مشارف دمشق وتحاصر القوات الحكومية كثيرا منها مانعة وصول الغذاء وغيره من الإمدادات منذ أشهر. وسيطرت القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة على معظم منطقة القلمون محاولة قطع طرق إمداد المعارضة من لبنان وتأمين المنطقة الواسعة الواقعة بين دمشق واللاذقية على الساحل.